30 blev anholdt af politiet: Derfor boykotter fans OB

ODENSE (Ekstra Bladet): OB havde op mod 1500 fans med i Vejle den sidste søndag i august - ugen efter blev klubben ramt af boykot fra en række uofficielle fan-fraktioner med OB Ultras i front, da fynboerne spillede 0-0 mod FC Nordsjælland.

De fynske fans blev rost for indsatsen i det østjyske, denne søndag var der i perioder tyst som i et gravkapel. Fra den ene yderlighed til den anden!

Årsagen bunder i voldsomme tumulter den 13. maj, da 30 fans blev anholdt af lænket i ’futtog’ i og omkring Kongens Have op til kvartfinalen i slutspillet mod AGF. Politiet greb ind i sidste øjeblik, da de stribede fans var sekunder fra at overfalde en flok marcherende AGF-fans.

20 af de anholdte er siden af politiet blev idømt to års karantæne fra samtlige stadions i Danmark, hvilket vel sådan ca. er efter bogen. Men OB Ultras mener helt åbenbart, at klubben ikke har gjort noget – eller nok – for at støtte de dømte. OB Ultras harcelerer også over manglende villighed fra klubbens side i forhold til at etablere et samarbejde med den officielle fan-gruppering.

Jack Jørgensen er kommerciel chef i OB. Han ærgrer sig over den matte søndags-matiné i Odense.

- Fodbold er jo store følelser, der er meget i spil, og der er ikke langt fra succes til fiasko. Der er ikke langt fra masser af medrejsende fans i Vejle til i dag, hvor der egentlig er pænt besøg – men hvor mange af dem, der plejer at starte festen er udeblevet, da de desværre i går aftes valgte at boykotte kampen.

Den stribede chef smyger sig i den åndelige diplomatfrakke og konstaterer om de fynske fans’ OB-struktion:

- De har i sympati med deres kammerater valgt at blive væk, og det er vi selvfølgelig rigtigt kede af. Det giver stof til eftertanke. Vi skal først og fremmest have fundet ud af, hvad der ligger til grund for boykotten – er der nogle perspektiver, vi ikke er gjort bekendt med, og det skal selvfølgelig undersøges, siger han.

- Derefter skal vi have en dialog med politi og de involverede fans og se på, om vi kan få det her på rette kurs, for denne situation er der ingen, der kan være tjent med – hverken klub eller fans.

Retter de egentlig vreden det rette sted hen, når de straffer klub og hold?

- Nogle gange komme man til at handle i sine følelsers vold, og det kan jo skabe nogle uhensigtsmæssigheder. Vi synes selvfølgelig, det rammer helt forkert. Vi skal passe godt på hinanden på kryds og tværs i sådan en fodboldfamilie, siger Jack Jørgensen.

- Vi vil fra klubbens side gør alt for at få genoprettet det gode forhold ved at finde ud af, om der er punkter, hvor vi kan være med til at påvirke noget, så vi kan få dem tilbage på tribunerne. Det bruger vi landskampspausen på.

OB’s cheftræner noterede naturligvis også den til tider slatne opbakning fra Richard Møller Nielsen-tribunen.

- Det var i hvert fald sjovere at spille i Vejle! Jeg vil ikke blande mig i konflikten, og hvad den går ud på, er jeg sådan set ikke klar over og har derfor heller ikke nogen holdning til den. Jeg synes bare, det er synd for spillerne, for det er jo dem, det går ud over, noterer Jakob Michelsen.

- Vi har jo et dejligt stadion herude, og det skulle vi jo gerne gør til et fort. Det skal være svært at komme til Odense. Det er jo meget sjældent, man kan høre FC Nordsjællands fans – men det kunne man i dag. Jeg synes, det er ærgerligt, for konflikten går selvfølgelig ud over holdet.

