Afværger ny Superliga-fiasko: Kæmpe forløsning i overtiden

Nicklas Helenius sørgede for udligning i kampens sidste sekunder, da OB afværgede en ny fiasko på Fyn ved at sikre det ene point mod FC Midtjylland

ODENSE (Ekstra Bladet)Hvilken afslutning – og endelig lidt fortjent opmuntring til OB.

Det blev godt nok heller ikke til sejr i sjette forsøg.

Men på en scoring 10 sekunder før udløbet af tillægstiden af Nicklas Helenius lykkedes det trods alt at få udlignet til 1-1 - og dermed få det ene point ud af dysten mod de danske mestre fra FC Midtjylland.

Gæsterne havde ellers bragt sig i vinderposition et kvarter før tid, da Marc Dal Hende kom tilbage på scorings-vejen.

Den bomstærke forsvars- og midtbanespiller, der bombede mål i kassen på stribe i sidste sæson, nettede for første gang i denne sæson, da han slog til på risposten efter et stolpeskud af Mikkel Duelund.

Efter den katastrofale sæsonstart med fem kampe uden sejr havde OB-træner Jakob Michelsen foretaget en markant ændring i startopstillingen til dette opgør.

Foto: Claus Fisker, Ritzau/Scanpix

Den normale anfører Kenneth Emil Petersen var sat på bænken og i stedet spillede han med et tre-mands-forsvar med Jeppe Tverskov placeret centralt støttet af Marco Lund, der fik chancen for første gang i sæsonen, og Alexander Ludwig.

Og det lignede langt hen en klog beslutning, I hvert fald udstrålede fynboernes bagerste skanser generelt langt mere sikkerhed end i sæsonens tidligere kampe.

Og det er givdvis noget sammen med den sene udligning som træner Michelsen kan bruge i det videre arbejde for genrejsning.

FCM-træner Jess Thorup roterede – givetvis med tanke på mødet med Malmö på torsdag i Europa League play off - denne gang på den måde, at to normalt offensive esser, store Paul Onuachu og letbenede Gustav Wikheim startede ude og først blev sendt på banen efter en times spil. Uden at de kom til at sætte noget aftryk på kampen.

Thorup gav til gengæld debut fra start til den nyerhvervede forsvarsspiller Alexander Scholz, der generelt leverede fornuftigt som en del af den bagerste trio, og som i slutningen af 1. halvleg serverede et godt soloryk frem af banen.

Men hans afslutning fra kanten af straffesparkfeltet havde ikke samme kvalitet som rykket, men havnede langt over målet.

Og generelt må man sige, at de første 45 minutter bød på en sølle gang angrebsfodbold med mange fejlafleveringer fra begge sider. Og det bedste bud på det, man kan kalde en acceptabel afslutning blev leveret i form af et fladt skud fra Troels Kløve, som FCM-keeper Jesper Hansen dog tog sikkert fat i.

OB startede 2. halvleg med at sætte gæsterne under pres, og det udløste blandt andet et rigtig god chance til Anders K. Jacobsen, der dog sparkede forbi målet, da han skulle afslutte efter godt forarbejde af først Janus Drachmanns og siden Ryan Laursen, og det var fortjent, at det hele endte med, at Helenius kunne banke bolden i nettet til udligning.

