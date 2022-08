Afviser Viaplay

OB's fodbolddirektør nægtede at deltage i et tv-interview med Viaplay efter nederlaget til Brøndby, fordi der ville blive spurgt til cheftræner Andreas Alm. OB kommer med sin udlægning

Som nummer sjok i Superligaen ligger traditionsklubben OB med blot ét enkelt point.

Søndag blev det til et nyt nederlag - denne gang i Brøndby.

Efter kampen ville Viaplay, der viste opgøret, gerne tale med OB's fodbolddirektør, Björn Wesström, men det blev aldrig til et interview.

Det fortæller Viaplay-reporter Søren Frederiksen på TV3+.

- Vi havde ellers en aftale Kenneth Emil (fodboldekspert, red.), Wesström og jeg, troede vi, at vi havde med OB, men meldingen fra OB her for nyligt er, at Björn Wesström vil ikke give interview, hvis han skal spørges til Andreas Alm, og det er svært for os at lave et interview med Björn Wesström, hvis ikke vi må spørge til cheftræneren i OB efter denne her start, de har fået på 3F Superligaen.

Ikke for åben skærm

Ekstra Bladet har talt med OB's kommunikationschef Rasmus Nejstgaard, der kommer med sin udlægning.

- De havde spurgt på ham, hvorefter jeg spørger Björn, og han siger, at sådan nogle evalueringer, dem tager vi internt. Det skal han ikke stå og gøre for åben skærm.

- Hvorfor ville Wesström ikke tale om Alm? Det er vel relevante spørgsmål, når I ligger sidst?

- Ja, men det ville hurtigt blive et interview, hvor han skulle stå og svare på det samme spørgsmål igen og igen.

- Jeg tror ikke, at der var kommet så mange kommentarer i sådan et interview, udover at han ville blive spurgt til Andreas Alm, og at han ville sige, at vi tager det internt, forklarer Rasmus Nejstgaard.

Det blev aldrig til et interview med svenskeren. Arkivfoto: Kent Rasmussen/Ritzau Scanpix

