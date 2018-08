Agent bekræfter: OB køber ny keeper

Efter en rædsom indledning på sæsonen i Superligaen gør OB klar til rotation på målmandsposten.

I hvert fald hvis man skal tro agenten Jack Karadas, der på utraditionel vis bekræfter, at OB har købt den ivorianske keeper Mande Sayouba i norske Stabæk.

- OB og Stabæk er blevet enige om en kompensation. Jeg kan ikke kommentere summer. Det må være op til klubberne.

- Mande er glad for skiftet, men samtidig er det vemodigt. Han har haft en fantastisk tid i Stabæk, og som han har sagt før, er det klubben, der har gjort ham til den, han er i dag, siger Karadas til lokalavisen Budstikka.

Tidligere onsdag skrev Fyens Stiftstidende også, at Mande Sayouba var i spil som afløser for OB's nuværende førstemålmand, Sten Grytebust, der er sat i forbindelse med et skifte til en større klub.

Hverken Stabæk eller OB har bekræftet målmandshandlen.

Mande Sayouba er 25 år og kom til Stabæk i 2012. Stabæk ligger efter 18 runder tredjesidst i Eliteserien, som er Norges bedste række. Målscoren lyder på 18-32.

Ifølge Budstikka har Sayouba i denne sæson leveret flere tvivlsomme indgreb, som i flere af Stabæks kampe har ført til farlige situationer.

I Stabæks seneste kamp, som var mod Rosenborg i ligaen, var Mande Sayouba erstattet af Marcus Sandberg i 1-1-opgøret.

