AGF tromler videre med kongekasse

ODENSE (Ekstra Bladet): Det blev hektisk, ind imellem dramatisk, kuriøst, spændende og periodisk flot i Odense, da de to store provinsbyer krydsede klinger foran 10.441 tilskuere. Sæsonrekord i en fynsk hovedstad, der er gennempløjet af sporene efter – og før – den kommende letbane.

Mustafa Amini var generelt stærkt spillende og sænkede hjemmeholdet med en klasse-kasse, da AGF’erne ellers – berettiget – var ved at varme op til straffesparks-brok, da Jakob Ankersen i et raid fra venstre blev flæsket i den stribede felt.

Australieren deltog ikke i diskussionen. Han lod venstrebenet tale og hakkede iskoldt scoringen til 2-1 ind bag Oliver Christensen. Til sidst nåede australieren så også at få næsten samtlige tilskuere på nakken, da han længe lå og led en smertefuld død i midtercirklen.

Et gult kort og lidt opmærksomhed senere var han dog i stand til at rejse sig, og en forestående bisættelse må betragtes som afbestilt…

Alexander Juel Andersen var blot centimeter fra at heade udligningen ind, mens fjerdedommeren stod klar til at præsentere antallet af ekstra spilminutter på tavlen. Men den nye OB’ers hovedstød suste tæt forbi stangen på den forkerte side.

Det lignede længe historien om, at Mustapha Bundu er hot som ind i helvede!

Når man efter et hattrick mod AaB i søndags også scorer på et kludeskud mod OB fredagen efter, så må stjernerne altså have placeret sig ret heldigt over skallen på den 22-årige hvalp fra Sierra Leone.

Til gengæld snorksov han ved andre lejligheder, og manden fra Freetown så bestemt ikke specielt årvågen ud, da OB skaffede udligningen i det 67. minut. Mustapha Bundu skulle have forhindret Moses Opondo i at nå bolden på et fynsk frispark, og den aktion var han temmelig langt fra at lykkes med.

Moses Opondo ramte kuglen med en skulder – nok til at snyde Aleksandar Jovanovic i hvert fald.

Mustapha Bundus lykketræf i Odense faldt i det 28. minut, da islandske Jon Thorsteinssons aflevering flænsede lige midt gennem OB-forsvaret som skarpslebet stål fra Solingen. Bundu gled af på OB’s uheldige målmand Oliver Christensen, der ikke fangede AGF’eren – der så til gengæld gled i sin afslutning.

Men kludeskuddet haltede alligevel over stregen, fordi Marco Lund også sejlede rundt, som var støvlerne smurt i smat. Han fik i hvert fald ikke bugseret kuglen væk, og få førte århusianerne såmænd.

Derfra var det en anelse svært at se, hvordan fynboerne, der skal bruge mange chancer pr. scoring, skulle nedbryde den fysisk stærke bastion, gæsterne stillede med – og som dygtige pareret og spillede sig til kontrachancer med jævne mellemrum i den anden ende.

De stribede havde allerede da brændt to enorme chancer, da Issam Jebali først servicerede Bashkim Kadrii, der ikke fik træf på kuglen, som i stedet endte hos Oliver Lund, der havde ALT for meget tid. I hvert fald placerede han sin afslutning forbi stangen efter et kvarter.

Moses Opondo burde også have fået mere ud af det, da Janus Drachmann spillede ham helt blank tre minutter senere.

I den kuriøse afdeling sørgede OB-keeperen for underholdningen ved et par lejligheder. ’Oli er en mur,’ brøler fansene mod den unge målmand, men han lignede nu mere en teenager på vej til den sidste natbus, da han jagtede en lang diagonalbold og ude ved sidelinjen forsøgte at skærme læderet af for Mustapha Bundu. Uden held kan vi roligt tilføje.

Keeperen fik hverken bold eller indkast, men AGF’eren valgte så at prøve lykken ude fra den halvsvære position, og Oliver Christensen og OB kunne ånde lettet op. Afslutningen ramte nettaget.

Senere missede OB-keeperen totalt tæmningen af en tilbagelægning og forærede et hjørnespark væk. Alt det var dog lykkelig glemt, da Oliver Christensen efter en stiv time med en kvik fod reddede en helt fri Patrick Mortensen. ’Oli er en mur…’

Men på Aminis afgørende brag fløj ’muren’ forgæves.