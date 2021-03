- Anders Lindegaard er én af mine store skandaler

- Det er et meget fint hold, jo.

Sådan lyder den umiddelbare reaktion, som bliver serveret på klingende fynsk fra Tonny Hermansen, da Tipsbladet viser OB's talentchef vores bud på fynboernes ungdomsdrømmehold. Et hold, der er blevet til i forbindelse med vores talenttjek af de 14 største klubber i Danmark - klik her og læs begrundelsen for OB-holdet samt kriterierne for udvælgelsen.

Det er svært at være uenig med Hermansen. OB kan afgjort stille et ganske slagkraftigt mandskab, men dog med én altoverskyggende stjerne - Christian Eriksen. Danmarks største fodboldnavn anno 2021.

Han er dog ikke den første, talentchefen bider mærke i.

- Jeg savner da lidt en Julius Eskesen på holdet, og så hæfter jeg mig ved, at Mathias Jørgensen ikke er med i angrebet. Han er jo det største salg, vi har leveret i de seneste fem år, efter vi for alvor skruede op for talentsatsningen, lyder det fra Hermansen.

Tonny Hermansen kom til OB som U19-træner i 2015, og et år senere blev han talentchef. Han har dermed mere end nogen anden fingeren på den fynske talentpuls.

- Der har jo altid været fokus på talentudviklingen, men kravene er blevet øget i forhold til, hvad de var tidligere. I dag er det meget vigtigt for alle klubber at have nogle spillere på holdet, som de selv har produceret, og jeg synes også, at de unge spillere er blevet bedre. Det hænger blandt andet sammen med, at konkurrencen er skarpere, konstaterer han.

Anders Lindegaard scorede sit første mål i karrieren i juli sidste år, da han efter 89 minutter og 23 sekunder var med fremme på hjørne og headede 2-2 hjem for Helsingborg

Christian Eriksen er en super ambassadør

Da Tonny Hermansen gennemgår de 11 navne, går det op for ham, at han på et eller andet tidspunkt har arbejdet med dem alle. Nogle i OB, andre som træner for unionsholdet på Fyn, FBU, og nogle på øens fodboldskoler.

Det var i forbindelse med tjansen hos FBU, at han første gang stødte på to spinkle knægte, der senere skulle blive Fyns største fodboldstjerner.

- Jeg arbejdede med både Falk og Eriksen, da jeg var ansat som unionstræner i FBU. De var også med begge to, da jeg udgav en DVD om fodboldteknik i 2005. Det er nogle skønne drenge, siger Tonny Hermansen, der fastslår, at Christian Eriksen har haft en ganske særlig betydning for OB og for Fyn:

- Han er en super ambassadør for fynsk fodbold. Da han spillede i Tottenham, blev vi ofte kontaktet af de store engelske aviser, og flere af dem har også været på besøg her i klubben, så han har betydet meget for OB. Mest af alt er vi dog drøn stolte af hans måde at være på.

- Han er simpelthen så god en dreng - ja, jeg kalder ham stadig en dreng, selv om han jo er blevet en voksen mand nu – og han er helt nede på jorden. Der er aldrig noget dér, selv om han er blevet så berømt en fodboldspiller, som han er. Vi er meget stolte af ham, det må jeg sige. Det samme kan jeg sige om Rasmus Falk.

Tonny Hermansen husker også en meget ung Anders K. Jacobsen.

- 'AK' var sweeper dengang. Jeg kan huske, han var med på unionsholdet, og vi skulle spille finale mod KBU. På et tidspunkt i kampen tog han bolden fra sin plads i forsvaret, driblede hele vejen op i KBU-feltet, lavede en assist, og så vandt vi 1-0. 'Hvad fanden laver du?', råbte jeg til 'AK', men han grinte bare og slog ud med armene.

- Han skiftede fra Næsby til OB, og så blev han angriber. Han var - og er - jo en sindssyg god fodboldspiller. Han har en enorm coolness over sig, og Celtic var vilde efter at købe ham, da han var 16-17 år. Han trænede med i Celtic tre gange og spillede vist også en ungdomskamp for dem. Men han ville ikke til Skotland, forklarer OB's talentchef.

- Lindegaard er én af mine største skandaler som træner

I forhold til det OB-mandskab, som er udgangspunktet for denne artikel, vil den opmærksomme læser helt sikkert bemærke, at Anders Lindegaard er blevet fravalgt i målet.

Det har den tidligere Manchester United-keeper prøvet før.

- Én af mine største skandaler som træner var, da jeg valgte Anders Lindegaard fra. Men det gjorde jeg sgu. Det var til til unionsholdet, fordi han ikke var høj nok. Lindegaard har en høj far, så han skød jo hurtigt i vejret, og senere kom han til Manchester United og på landsholdet, siger Tonny Hermansen om Lindegaard, der i dag er 193 centimeter høj.

Deri gemmer sig faktisk en meget vigtig lære om talentudvikling, fastslår OB-chefen.

- Det kan jo passende være et signal til alle talentfulde unge spillere om, at de aldrig skal give op - heller ikke, selv om de bliver valgt fra på et tidspunkt.

