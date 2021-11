Barsk kritik: Her er OB's forklaring

OB har trådt på bremsen, når det kommer til at hylde Lars Høgh af respekt for hans ansættelsesforhold samt hans alvorlige sygdomsforløb

Ekstra Bladet har siden tirsdag morgen forsøgt at få en kommentar fra OB til den kritik, som klublegenden Lars Høgh fremsiger i sin nye selvbiografi 'Der er antal på alt'.

Det lykkedes onsdag eftermiddag - sådan nogenlunde da.

OB's kommercielle chef, Jack Jørgensen, har i hvert fald sendt en mail med kommentarer til Ekstra Bladet uden egentlig at besvare de spørgsmål, som Ekstra Bladet og mange OB-fans nok sidder inde med.

817 kampe blev det til i OB for Lars Høgh samt et job i klubben efter karrieren. Foto: Rune Kim/Ritzau Scanpix

På de sociale medier og diverse fanfora har OB fået alvorlig kritik fra fansene på grund af Lars Høghs beretning. Også selv om Lars Høgh udtaler , at der er sket bedring i den seneste tid.

Til Ekstra Bladet fortæller Asser Vittrup Nielsen, der er mangeårig OB-fan og indehaver af OB-fanmediet 817.dk, at kapitlet i Lars Høghs bog er det mest triste, han nogensinde har oplevet som OB-fan.

Fansene elsker Lars Høgh i OB. Foto: Rasmus Baaner/Ritzau Scanpix

Det virker ganske enkelt til at være et fynsk folkekrav, at OB ikke laver en ny bommert som med Richard Møller Nielsen og igen glemmer at hylde sine største helte, før det er for sent.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger arbejder OB på en passende hyldest af Lars Høgh. Processen er bare blevet sat yderligere i sving på grund af kapitlet i Lars Høghs bog.

OB spiller hjemme mod Viborg FF i Superligaen fredag aften, hvor Lars Høgh altså kan forvente en hilsen fra OB - og mon ikke også klubbens loyale fans sørger for en markering...

