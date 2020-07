Begriber det ikke: - Hamrende unfair!

OB-chef Jakob Michelsen mener, det er uretfærdigt, at OB får muligheden for at 'stjæle' Europa-billetten fra bronzevinderne

HORSENS (Ekstra Bladet): OB har reddet stumperne af en sæson, der balancerede på kanten af katastrofe efter 0-6-lussingen i Silkeborg.

Men med den samlede sejr over AC Horsens er fynboerne nu blevet nummer syv i Superligaen og kan dermed se frem til en afgørende kamp om en plads i Europa League på onsdag.

Så skulle man mene, Jakob Michelsen var jublende lykkelig. Bevares, OB-cheftræneren var glad, men han stod alligevel frem med en kritik af den turneringsstruktur, der gør, at OB får muligheden for at stjæle Europa-billetterne ud af hænderne på ligaens nummer tre.

- Jeg er stolt og glad over, at vi har fået vendt sæsonen til noget særdeles positivt, og vi nu skal deltage i den næststørste enkeltstående kamp i dansk fodbold...

- Men når du direkte spørger mig, hvad jeg synes om, at vi får muligheden for at spille os i Europa, så synes jeg, det er hamrende unfair.

- Tænk sig at blive nummer tre og få bronzemedaljerne om halsen - og så IKKE skulle ud og spille europæisk. Det svarer til at få en gammeldags isvaffel uden hverken guf eller syltetøj på...

- Men nu får vi chancen, og så skal vi give den alt, hvad den kan trække. Også selv om det er unfair, hvis vi vinder og skal spille i Europa næste sæson, lød det klart og tydeligt fra Jakob Michelsen midt i triumfen.

AC Horsens-manager Bo Henriksen var af fuldstændig samme opfattelse som sin kollega.

- Nu skal jeg ikke stå og lyde som om, at jeg ikke ønskede at spille den Europa-finale, men hvis du spørger mig, om det er fair, at nummer syv kan spille i Europa frem for nummer tre, så er det et klart 'nej'.

- Jeg ser på, hvad der er bedst for dansk fodbold, og her er det sgu i bund og grund nok bedre, at FCK repræsenterer Danmark end AC Horsens... Okay, hvis det er AGF kontra OB, så er forskellen ikke helt så stor.

- Men det handler om, at nummer tre har spillet sig til det over en hel sæson. Det er ikke fair, at det kan ændres på en enkelt kampdag, lød det fra Bo Henriksen, der nu er gået på velfortjent sommerferie.

