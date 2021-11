Bekræfter kæmpe hyldest

OB vil hylde Lars Høgh, når de fredag aften spiller hjemmekamp mod Viborg FF.

Det fortæller fynboernes kommercielle chef, Jack Jørgensen, over for Fyens Stiftstidende.

Lars Høgh er formentlig klubbens største legende, og han nåede hele 817 kampe for det fynske mandskab.

Siden har OB opført “Høghens Mur” ude foran stadion, men nu er der endnu en hyldest på vej til den tidligere keeper.

Således vil der efter otte minutter og 17 sekunder - en reference til hans 817 kampe for klubben - blive spillet en sang til ære for Høgh, ligesom at der også vil være en bannerhilsen til ham.

- På banen ligger der et stort banner med Lars Høgh. Det er svært for mig at tale om det, for han har betydet så meget i mit liv også. Så det er med følelserne uden for tøjet, at vi gør alt det her, siger Jack Jørgensen til Fyens Stiftstidende.

62-årige Lars Høgh er ramt af kræft og har for nylig bekræftet, at han er stoppet med kemo, samt at lægerne taler om, at han blot har måneder tilbage.

Foruden OB’s hyldest af fodboldlegenden har en AaB-fan indstillet Lars Høgh til en særlig hæder: Dansker indstiller Lars Høgh til unik pris