Bestemt OB-chef afviser Eriksen-snak

OB-sportschef Michael Hemmingsen ville ikke tale om Christian Eriksen, mens Bashkim Kadrii kaldte Eriksens træningsophold i Odense for fantastisk

Det var ikke mange ord, Michael Hemmingsen havde taget med omkring Christian Eriksen.

Faktisk hamrede OB-sportschefen hælene i, vendte det hvide ud af øjnene og satte i bakgear, da pressen spurgte ind til Eriksens træning på bane fire i Ådalen.

For selv om OB spillede sig et stort skridt videre mod pokalsemifinalen efter sejren over Randers, så var Christian Eriksens træningsophold i Odense det store samtaleemne i Kronjylland.

Bare ikke for Michael Hemmingsen, som ellers var manden, der bekræftede nyheden tidligere på ugen.

- Prøv at hør her, jeg har ikke én eneste kommentar om det emne, så hvis ikke du vil tale om kampen i dag, så kan vi stoppe her, lød det bestemt fra Michael Hemmingsen.

Christian Eriksen genoptræner i Ådalen. Mere kom der ikke frem denne anden søndag i advendt. Arkivfoto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

Selv om Eriksens ophold i Odense handler om genoptræning og konditionstræning efter den frygtelige hændelse i Parken mod Finland i sommer, så har det skabt glæde på Fyn, at Christian Eriksen benytter Øens Holds faciliteter.

- Det er fedt, at han er i byen og i klubben. Det er da noget, vi kan mærke. Det er først og fremmest fantastisk for Christian Eriksen, lød det fra Bashkim Kadrii, der ikke havde flere kommentarer til den sag.

Kadrii havde også meget andet at fokusere på.

Bashkim Kadrii med et lettelsens suk efter en scoring og en stor præstation mod Randers. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Angriberen fik endelig hul på målbylden igen og spillede i det hele taget en stor kamp i den fynske pokalfest.

- Vi står godt til at gå videre, og det er det vigtigste, men det er klart, at det også var dejligt at få scoret igen. Det er længe siden, lød det fra Kadrii, der ikke havde scoret siden 1. september, da han nettede i pokalen mod FC Roskilde.

- Det har da gået mig på, så det var en lettelse, da bolden gik ind. Jeg er på rette vej, sagde Bashkim Kadrii, der trods alt ikke mener, at et eventuelt pokalavancement vil slette fynboernes forsømte efterår.

- Nej, jeg synes stadig, det har været skuffende. Vi har haft for mange store udsving, men det er stort, at vi kan spille os i pokalsemifinalen. Superligaen kan vi først gøre noget ved til foråret.

OB skal gøre pokalarbejdet færdigt mod Randers på søndag hjemme i Odense. Måske kigger Christian Eriksen endda forbi stadion...

