Blev efterladt i bidende kulde på øde landevej

Et par fans er mødt op for at byde den hjemvendte spiller velkommen i byggerodet i Ådalen, hvor opvisningsbanen ligner en pløjemark, og hvor vandet i Odense Å kun synes at være centimeter fra at oversvømme stisystemet ved OB’s klubhus.

Kasper Larsen takker de to for opmærksomheden og viser os vej gennem gangene og ud i det fri, hvor vi skyder nogle billeder. Han indgik kontrakt med klubben for blot en måneds tid siden, men han kender stedet ud og ind.

- Sådan her har det vel set ud siden 1970’erne, siger den 27-årige spiller og peger på klubhuset, som snart afløses af et superligahus med topmoderne faciliteter. Et tegn på den udvikling, der er i gang i den hæderkronede klub, og som har været med til at lokke Kasper Larsen hjem efter fem år i udlandet, hvor han blandt andet oplevede at blive efterladt alene på en landevej i Kasakhstan. Men mere om det senere.





Larsen er i den grad kendt i OB. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Stortalentet fra Sanderum er udlært i OB. Den høje forsvarsspiller fik som OB’er sin landsholdsdebut på U16, sin superligadebut i 2012 og tog herfra afsæt til en udlandskarriere.

Nu er han tilbage tidsnok til søndag at stille op for OB i hjemmekampen mod Brøndby, når Superligaen er tilbage efter vinterpause.

- En federe kulisse til sin første kamp får man vel ikke? Det bliver spændende og sjovt, og det bliver en udfordring. Og en fed mulighed for at sparke sæsonen godt i gang, siger Kasper Larsen, som har skrevet kontrakt med OB gældende til og med 2024.

Holdet gik til vinterpause med en stribe nederlag og tørster efter oprejsning og fornyet entré i top seks. Fire nederlag og en uafgjort sved i Ådalen, men selvtilliden har ikke lidt et knæk, vurderer Larsen efter de første uger med sine nye holdkammerater.

- Vi er stadig kun et point for top seks, så det hele er utroligt tæt i tabellen. Vi står godt rustet til kampen mod Brøndby, og jeg vil gerne personligt bevise, at jeg er klar til det her, siger Kasper Larsen, som er købt fri af sin kontrakt med svenske Norrköping.

Han er således ikke bare samlet op i forbifarten. Han er håndplukket.

- Jeg er smigret og stolt over, at OB ville købe mig fri på et tidspunkt, hvor jeg havde halvandet år tilbage af min kontrakt med Norrköping, men det har ikke været en mulighed, som jeg har søgt.

- Jeg takkede først og fremmest ja til et tilbud, der var sportsligt attraktivt - og det gjorde så heller ikke noget, at det var min gamle klub i min hjemby, siger Kasper Larsen.





Han glæder sig til at skulle i aktion. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Odense har ikke vist sig fra sin bedste side på det seneste. Dyngvåd, grå, forblæst og kold. De fleste kan finde undskyldning for at holde sig inden døre.

- Ikke alle dage er lige fantastiske, det er klart. Det er altid federe at spille fodbold og træne i solskinsvejr end i regnvejr, men hvis motivationen ligger i, at man vil være den bedste, man kan blive, så er alle ydre faktorer ligegyldige, siger Kasper Larsen.

- Det er min drivkraft, min motivation. Jeg vil være den bedste udgave af mig selv, og kan jeg se, at jeg rykker mig, og at mit hold rykker sig, så er det al den motivation, jeg har brug for.

- Det er, hvad jeg har oplevet her i optakten. Vi har set gode ud, stærke ud, og det har indgydet en selvtillid i truppen. Og så gør det ikke noget, at det regner eller sner eller at banen her uden for døren ligner en mark, siger han.



--------- SPLIT ELEMENT ---------

Pres bliver energi

OB er hjerteblod for Kasper Larsen, så når han søndag løber ind på Odense Stadion efter fem år i udlandet, står der lidt ekstra på spil.

- Jeg er blevet købt hjem, og det øger forventningerne udefra. Det lægger et pres på mig, men jeg har lært at bruge det positivt, siger Kasper Larsen.





Kasper Larsen i aktion for OB tilbage i 2014. Foto: Claus Bonnerup

- Presset og forventningerne er intimiderende, men det er også en energi, som man kan lære at udnytte.

- Den bedste forberedelse til en kamp er at vide, at man er i sin bedste fysiske forfatning. Ved man, at man fysisk er klar til opgaven, så står man også mentalt godt rustet.

- Jeg er ikke nervøs. Jeg er ikke frygtsom. Jeg mærker glæde og entusiasme. Jeg har gennemgået en god sportslig og personlig udvikling i de senere år, og jeg håber, det vil fortsætte her i OB, siger Kasper Larsen.



--------- SPLIT ELEMENT ---------

Barsk lektie i Kasakhstan

Kasper Larsens første udlandseventyr udspillede sig til manges overraskelse i Kasakhstan, hvor han i februar 2015 tiltrådte i FC Astana på en etårig lejekontrakt.

- Det var et vildt eventyr på godt og ondt, hvor jeg stod i en del lidt ubehagelige situationer undervejs, siger Kasper Larsen.

- Jeg var alene i en fjern del af verden, hvor alle taler russisk, og hvor man ikke møder den samme gæstfrihed, venlighed og hjælpsomhed, som man er vant til hjemmefra.

- Rent sportsligt var der ikke meget at hente i Kasakhstan, for jeg blev skadet og spillede aldrig en officiel kamp for holdet, men rent menneskeligt lærte jeg meget. Under de forhold lærer man at stå på egne ben, siger Kasper Larsen.

Hvad der var ubehageligt dengang, er i dag anekdoter, der kalder smilet frem. Som dengang, han efter et lægebesøg blev efterladt i bidende kulde på en øde landevej, fordi chaufføren pludselig skulle den modsatte vej.

- Det er bare et land, hvor man gør tingene på en anden måde, og hvor man kan betale sig til det meste. Så lærer man sgu, at vi har det meget godt herhjemme, siger Larsen.

Efter få måneder i Kasakhstan vendte han for en kort bemærkning tilbage til OB, før turen gik til Groningen i Holland. Derfra i 2018 til Norrköping og altså nu atter tilbage til Odense.