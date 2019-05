Blev kaldt møgbelortet Mercedes: - Folk virkede lidt chokerede

Afskedssalutten fra Esbjerg var grim.

Formand Kristoffer Jarl Kristensen sammenlignede Ryan Johnson Laursen med en møgbelortet Mercedes.

- Når de står funklende nye, og de spiller, så er de meget værd, men når de står ude og falmer og bliver møgbelortede, så er de ikke så meget værd, lød fra formanden i B.T.

Han hævdede senere, at han ikke langede ud efter navngivne spillere, men de færreste var vist i tvivl om, at han sigtede mod Ryan Johnson Laursen.

På vestkysten havde mekanikerne i sundhedssektoren svært ved at holde den dansk-amerikanske Mercedes kørende.

Han fik stemplet skrøbelig i kørebogen, og han blev i vinteren 2017 afhændet til OB for en brøkdel af, hvad hollandske klubber tidligere havde tilbudt.

Ved ikke noget om fodbold

Fynboerne betalte blot omkring halvanden mio. kr. for den dynamiske wingback, men har fået meget for pengene.

27-årige Ryan Johnson Laursen har i de seneste sæsoner været pålidelig som en Volvo og konstant kørt frem og tilbage på højreflanken med fuld fart.

Kampe i Superligaen Esbjerg (58 kampe) 2013/14 – 7 kampe 2014/15 – 32 kampe 2015/16 – 7 kampe 2016/17 – 12 kampe OB (55 kampe) 2016/17 – 3 kampe 2017/18 – 25 kampe 2018/19 – 27 kampe Vis mere Luk

Han er blandt den håndfuld OB’ere, der har spillet flest kampe de seneste sæsoner og føler sig ikke som en møgbelortet Mercedes!

- Jeg gider egentlig ikke tale så meget om det, og det kom fra en formand, der selv har udtalt, at han ikke ved noget om fodbold.

- Han kom til at sige noget halvdumt, og det er noget, som omgivelserne er gået mere op i end mig, siger Ryan Johnson Laursen, der dog godt kunne huske, hvordan det var at møde ind til træning, mens Esbjerg-formandens ord rungede i den danske fodboldandedam:

– Jeg havde ikke selv læst det, men kunne mærke, at der var noget, da jeg mødte ind. Alle andre havde set det, og i omklædningsrummet virkede folk lidt chokerede, så det var da en noget speciel følelse.

Ryan Johnson Laursen i aktion på Brøndby Stadion. OB'eren har spillet langt de fleste kampe i denne sæson. Foto: Jens Dresling

I dag kan OB’eren godt smile ad afskedssalutten, og han har for længst tilgivet Esbjerg-formand Kristoffer Jarl Kristensen.

- Den med den møgbelortede Mercedes er ikke på Top-3 over mine skuffelser i Esbjerg. Skadesbehandlingen var i min situation ikke god – for at sige det mildt.

- Og at de valgte at låse mig, da der var reel interesse fra Holland, var også skuffende.

- Jeg havde spillet alle kampe den sæson og stod med det ene ben i en af de store klubber (AZ, red.) og var da godt træt af, at de blokerede for den handel, siger Ryan Johnson Laursen og understreger, at han meget nødigt vil skyde med skarpt mod Esbjerg:

- Jeg var glad det meste af tiden og har kun gode ting at sige om klubben, fans, medspillere og langt de fleste derovre.

Har ændret alt

Han har altså gode minder fra det vestjyske, men Fyn har bare været finere for backen, der de seneste to sæsoner har driblet uden om skaderne.

- Der har ændret alt, at vi fik løst skadesproblemet. Min kæreste og venner kan mærke det. Det er ikke en sur far og kæreste, der kommer hjem. Tværtimod.

- Jeg er glad for, at jeg kan træne hver eneste dag og bidrag til holdet hver weekend. Jeg er sikker på, at jeg kan give endnu mere, siger Ryan Johnson Laursen, der fredag aften skal forsøge at fravriste sin tidligere klub tredjepladsen i Superligaen.

Mercedesen fra det vestjyske har fået en guldvask i Odense og er klar til at jagte bronze…

--------- SPLIT ELEMENT ---------

OB fandt problemet

Den første tid i OB var ikke god for Ryan Johnson Laursen.

Problemet med baglåret var flyttet med til Fyn, men det var også her, at løsningen boede. Holdlæge Christen Villberg foreslog en operation, og den reddede OB’erens karriere.

– Jeg havde ikke været skadet, før jeg kom til Esbjerg og har altid haft en god fysik. Så skete der nogle ting med en mindre skade, der ikke blev behandlet, og de vidste ikke, hvad der var galt.

– De fik det aldrig under kontrol, og jeg blev så stemplet som skadesplaget. Det var frustrerende, for jeg er vant til at deltage i alt og arbejde benhårdt.

– I OB fandt man ret hurtigt problemet, og det havde da været fedt, hvis det var sket med det samme i Esbjerg, siger Ryan Johnson Laursen.

Ryan Johnson Laursen startede godt i Esbjerg, men skader ødelagde hans sidste tid i klubben. Foto: Sebastian Buur Gunvald

På Fyn blev det konstateret, at han havde det såkaldte kompartmentsyndrom.

Lidt forenklet havde musklen ikke plads til at udvide sig. Kombineret med arvæv betød det, at backen fik smerter i baglåret, hver gang han var trænet op, og musklen udvidede sig.

– Men efter operationen i sommeren 2017 har min skadesfrekvens været helt normal. Der har været småting her og der, men det har alle, og jeg har jo deltaget i stort set alt i år.

– Jeg føler, at jeg er sted, hvor kroppen er stærkere, end den har været i mange år, og jeg bliver hele tiden stærkere. Det et en fed følelse, siger OB’eren.

Se også: Brøndby-spiller forventes ude i et år

Se også: Randers FC handler: Lander brandvarm bomber

CL-farce: 'Det kan ikke være rigtigt'

Superligaen Indefra: Komet kan gå i Laudrups fodspor

Sådan er Ståles transferplan