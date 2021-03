Blodrød nedtur: 34 millioner i underskud

Coronakrisen og perioderne med nedlukning har været hård for Odense Sport & Event, som er selskabet bag superligaklubben OB

Regnskabsåret 2020 resulterede i et underskud på 34,1 millioner kroner for Odense Sport & Event, fremgår det af en pressemeddelelse.

- Det var noget af en mavepuster. Vi var netop kommet ud af et år med stor fremgang, og der var et stærkt fundament for yderligere vækst i 2020. Det ændrede sig drastisk med nedlukningen og de efterfølgende restriktioner.

- Oplevelsesindustrien fik et kæmpe slag, og konsekvensen for koncernen var brutal. Vi står nu med en omsætning, der er mere end halveret, siger Odense Sport & Events administrerende direktør, Enrico Augustinus.

Hverken på fodboldbanen eller i resten af selskabet var 2020 et godt år for Odense Sport & Event. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Mens der i 2019 var indtægter for 278,2 millioner kroner, nåede omsætningen året efter blot op på 124 millioner. 55 medarbejdere er blevet opsagt som konsekvens af krisen.

Heller ikke på fodboldbanen var det et godt år for selskabet.

OB nåede ikke målsætningen om en plads i top-6 i den forgangne sæson og måtte ligesom de øvrige klubber spille en stor del af året uden - eller med meget begrænset antal - tilskuere på tribunerne.

Ejerkredsen med storaktionær Niels Thorborg i spidsen har meddelt, at den nu skyder 60 millioner kroner ind i selskabet.

