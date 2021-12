Blue Hawk Down: Rørende afsked med Høgh

Fans lægger blomster foran Høghs mur for at mindes den afdøde fodboldlegende.

De blafrende OB-flag højt, højt over stadion var sat på halv. Det var tydeligt for alle og enhver i Odense, at det ikke ’kun’ var en pokalkvartfinale for Øens Hold søndag aften.

Det var et farvel til byens, øens og hele fodbolddanmarks Lars Høgh.

Antallet af blomsterbuketter og tændte lys foran Høghens Mur er vokset støt, siden den sørgelige besked om Lars Høghs død ramte sent onsdag aften.

Blue Hawk Down. Foto: Anthon Unger

Et smukt syn ved Høghens Mur søndag aften. Foto: Anthon Unger

’Blue Hawk Down’ havde en fan rammende skrevet på et stykke papir, og det var denne søndag en ideel måde at sige farvel til OB-legenden i fred og fordragelighed, inden turen gik videre på stadion.

Et kvarter inden kampstart bragede ’Time to Say Goodbye’ ud af højtalerne, mens de mange fremmødte fans lyste med deres mobiltelefoner mod midtercirklen. Det var smukkere, end det umiddelbart lyder.

Det var rørende scener, da OB-fansene lyste himlen op til ære for Lars Høgh. Foto: Anthon Unger

Måske fordi det bare emmede af respekt for Lars Høgh på Odense Stadion, mens støvregnen stille og roligt dalede ned over det centrale Fyn.

”Time To Say Goodbye” blev også spillet på stadion, da Lars Høgh havde spillet sin sidste førsteholdskamp – og igen efter hans testimonialkamp, mens han gik en æresrunde på stadion. En smuk sløjfe blev bundet – alt for tidligt.

Time to Say Goodbye. Foto: Anthon Unger

Der er dog ikke mange ting, der er smukkere, end når et helt fodboldstadion holder et minuts stilhed til ære for en person, der har betydet meget for mange. Det har Lars Høgh utvivlsomt. Bare se på alle de reaktioner, der er strømmet ind i den forgangne uge.

Et minuts stilhed til ære for én af de største i dansk fodbold nogensinde. Foto: Anthon Unger

Fodbold blev der også spillet i Odense denne tredje søndag i advent.

Men fansene ventede reelt bare på, at der var spillet 8 minutter og 17 sekunder af pokalkvartfinalen. Det var varslet, at kampen ville blive afbrudt her for at give kamprekordholderen, med de imponerende 817 førsteholdskampe, en ultimativ afsked.

Da der var spillet 8 minutter og 17 stoppede kampen til ære for Lars Høgh. Foto: Anthon Unger

En værdig og rørende afsked med en legende. Foto: Anthon Unger

Det faldt heldigvis sammen med et tyndt OB-frispark, og så kunne klapsalverne bryde ud igen, mens flere flotte bannere piblede frem på Richard Møller Nielsen-tribunen. Et syn for fodboldguder.

OB har fået megen kritik for ikke at tage ordentlig hånd om Lars Høghs sygdomsperiode og siden give ham en passende hyldest. Nok om det - denne afsked med mr. OB kunne ikke have været flottere. Hverken fra fansene eller klubben.

I en perfekt verden mangler der nu blot, at Lars Høgh gør Richard Møller Nielsen selskab med sit navn øverst på en tribune på Odense Stadion…

Farvel, Lars. Foto: Anthon Unger

