Buhet ud: - 6.500 mennesker ville fyre mig

Problemerne tordner sig op for Andreas Alm i OB.

Fredag aften faldt fynboerne igen sammen og smed en Superliga-kamp, hvor man var godt med.

Denne gang var dommen nådesløs fra OB-fansene, der buhede og satte sig demonstrativt ned, da OB-spillerne og lederne gik ned for at takke for opbakningen.

Svenskeren ligner unægteligt næste mand på Superligaens fyringsskafot, hvis ikke han får skiftet stiverne i korsettet snart!

- Det var et svært resultat, så jeg forstår skuffelsen og reaktionen, men jeg må bruge min tid på at påvirke det, som jeg kan påvirke. Det er næste kamp, sagde Andreas Alm.

Andreas Alm måtte lukke øjnene i anden halvleg, da målene haglede ind bag Hans Christian Bernat. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- I hvor høj grad føler du, din position er truet i OB?

- Jeg tror, der var 6.500 mennesker på stadion, der havde tanker om at fyre mig i dag, men det må du spørge de folk om, som engang skal fyre mig, svarede svenskeren med overskud.

Annonce:

Andreas Alm fik heller ikke hjælp af sin keeper, Han Christian Bernat, der igen så skidt ud ved flere af målene.

Den svenske træner udtrykker dog tillid til sin sidste skanse – lidt endnu.

- Der skal et nyt hold på banen næste uge, men der er også en uge til at træne godt. Målmanden er altid i fokus, når der går fem mål ind, men HC har tidligere vist, at han har mentaliteten til at komme tilbage efter en periode med kritik.

Så langt, så godt ...

OB spiller næste kamp mod AGF.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Thomas Helvegs søn skriver kontrakt med OB

Fyret i lufthavnen: Sådan fik Bo beskeden

Derfor fyrer de Bo Henriksen nu