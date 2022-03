Dobbeltstraf til Superliga-træner

Det var absurde scener, da OB's svenske træner, Andreas Alm, fik vist to gule kort på få sekunder i weekendens kamp mod Sønderjyske.

Det første fik han for brok, og det andet fik han for at demonstrere over for dommeren, at han bare hoppede lidt på stedet. Det udløste altså et rødt kort til træneren af dommeren Aydin Uslu.

Et rødt kort giver automatisk en spilledags karantæne, men nu har Fodboldens Disciplinærinstans valgt at give ham en ekstra straf ud fra dommerens indberetning fra kampen.

I indberettelsen skriver instansen:

- At der i kampens 60. minut var endnu et verbalt overfald mod den ene linjedommer (LD1).

- at cheftræneren derfor fik en advarsel for dette, og

- at cheftræneren efterfølgende valgte at hoppe meget provokerende og usportsligt, hvorfor han blev tildelt sin anden advarsel og dermed udvisning.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Andreas Alm har været træner i OB siden 2021. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Han får derfor en ekstra spilledags karantæne, så han nu må sidde på sidelinjen i to kampe.

Af kendelsen fremgår det, at OB ikke har haft yderligere at tilføje og erklærer sig enig i udlægningen.

Andreas Alm vil derfor misse OB's kommende kampe mod AaB og Vejle Boldklub.