Drømmemål giver OB ny sejr

AALBORG (Ekstra Bladet): OB har sat kursen mod bedre tider efter den historisk dårlige sæsonstart. Sidste spillerundes afklapsning af Horsens blev fulgt op med en ny sejr, da AaB blev slået med 1-0.

Det sejrsgivende mål blev på fornem ekspederet i kassen af Casper Nielsen efter 18 minutters spil. Nielsen kom til at nyde godt af, at hjemmeholdet fejlede to gange i forsøget på at få ekspederet bolden væk.

Derfor endte det med, at den havnede hos ham ved straffesparkgrænsen i venstre side. Og han kvitterede for gaven ved at sende den ind i fjerneste målhjørne med et behersket indadskruet spark, En absolut seværdig detalje – og dem var der generelt ikke mange af.

Specielt var det en stor skuffelse at se hjemmeholdet, der generelt spillede langsomt og uopfindsomt – et antiklimaks for alle dem, der troede – og håbede på – at holdet efter afklapsningen af Hobro for alvor var kommet i gang offensivt.

Gæsterne havde også 1. halvleg næstfarligste forsøg i den chancefattige 1. halvleg.

Bashkim Kadrii løb solo fra midten af banen og driblede sig fri til afslutning omkring straffesparkfeltet. Men han måtte se sit flade skud gå forbi målet.

OBerne kom til Aalborg uden en sygdomsramt Nicklas Helenius, som dermed ikke kom i aktion på sin gamle hjemmebane i samme kamp, som betød hjemme-comeback til Lucas Andersen efter seks års fravær.

Han var denne gang med fra start, og han var ubetinget en af dem, der skabte lidt positivt hos AaB. Men tingene løb både før ud i sandet, inden de blev rigtig farlige. Og det nærmeste hjemmeholdet kom en farlig afslutning i de første 45 minutter var, da Felip Lesniak efter 36 minutters spil fyrede venstrebenet af, men skuddet havnede i sidenettet.

I starten af 2. halvleg måtte OB sige farvel til målscorer Casper Nielsen, der tilsyneladende pådrog sig en skade omkring anklen. Og fynboerne lurede generelt på den omstillings-mulighed, der kunne lukke kampen. Den – eller rettere de - kom også.

Men først misbrugte Julius Eskesen ved at skyde på stolpen, mens indskiftede Mathias Jørgensen fik hele to muligheder. Først måtte han se sin afslutning glimrende reddet af Jacob Rinne i AaB-målet, mens han anden gang i skød forbi.

Hjemmeholdet havde bolden mest, men opfindsomheden kom til at mangle til sidste dommerfløjt. Derfor udløste overvægten ingen scoring.