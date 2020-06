Dundrende deroute

OB led det største nederlag i 29 år i Silkeborg og kurer faretruende mod nedrykningszonen. Her er syv årsager til at det går så ringe for tiden

OB's kollaps mod Silkeborg gjorde det åbenlyst for enhver, at fynboernes situation er mere alvorlig end en enkelt 3-1 sejr over en flok demotiverede Esbjerg-spillere, der ville af med deres træner, kunne rette op på.

I vinterens løb bagatelliserede storaktionær Niels Thorborg betydningen af Bashkim Kadrii, da han snakkede om europæiske drømme og en forstærket trup før foråret.

6-0 nederlaget i Silkeborg var en blamage af historiske dimensioner, og det placerer den karismatiske Jakob Michelsen lige i skudlinjen, med mindre storaktionær Thorborg accepterer, at hans snak om en forstærket trup med europæiske muligheder oversolgte virkeligheden.

Meldingerne fra Ådalen peger dog mod, at ydmygelsen ikke udløser katapultsædet under Jakob Michelsen, selv om nederlaget kommer efter en miserabel stime, der strækker sig helt fra 4-3 nederlaget i Lyngby i efteråret. 11 kampe med syv point gør striwerne til det ringeste hold i Superligaen, og netop som ligaen bevæger sig mod kulminationen er det kritisk at være så dårligt kørende.

Der er årsager til OB's nedtur, som Jakob Michelsen kan og bør adressere, men der er også elementer i spil, som ligger uden for trænerens virkefelt. Ekstra Bladet ridser her syv årsager til OB's problemer op.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sander Svendsen har vist, at han kan lave mål i OB. Problemet er bare, at det efterhånden er længe siden. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Sanderhedens time

OB så ud til at have fundet en fuldtræffer til frontlinjen, da norske Sander Svendsen pløkkede mål ind efter behag. Siden er det blevet barsk hverdag for den unge nordmand, der scorede otte gange i de første 15 kampe. Målet mod Hobro til 2-0 er vel blandt sæsonens flotteste, da Jacob Barrett Laursen og Bashkim Kadrii kombinerede Svendsen fri til scoring. Siden har Sander Svendsen ikke ramt noget som helst. Hans eneste scoring i åbent spil siden den dag kom i kampen mod Esbjerg, da hans kiksede indlæg sejlede i mål. I Silkeborg huggede Sander Svendsen til fra 25 meter og ramte målet. Siden Hobro-scoringen havde han kun gjort det på straffespark og så på det fejlslagne indlæg mod Esbjerg.

Bashkim Kadriis kvaliteter er savnet i OB. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Bashkim er savnet

Nedturen for Sander Svendsen kan direkte kobles til salget af Bashkim Kadrii. Med Kadrii i frontlinjen havde OB en af Superligaens mest ekstraordinære spillere. Med sin fysik passede Bashkim Kadrii perfekt sammen med Sander Svendsens fart. Kadrii er stadig blandt sæsonens flittigste afsluttere i Superligaen, selv om han smuttede i vinterpausen, og den trussel han udgjorde kunne Sander Svendsen lukrere på. Mart Lieder blev hentet ind for at erstatte de forcer, men hollænderen har stort set slidt med skader siden sin ankomst.

Mart Leder har ingenlunde fået den start på tiden i OB, han kunne ønske. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Skader smerter

Mart Lieder er ikke alene om at døje med skader. Fynboerne har været hårdt ramt længe, og coronapausen har ikke gavnet. Eksempelvis kunne aggressive Issam Jebali udgøre et alternativ i front, men han har ikke været i vigør længe. I sejren over Esbjerg kunne Jakob Michelsen ikke en gang stille en fuld bænk, fordi så mange var ukampdygtige. Klubben er nu blevet nødt til at indskrive yderligere unge spillere til det omfattende covid-19 testprogram for at have nok spilere til disposition.

Janus Drachmann er en slider og bomstærk defensiv oprydningsmand. Derfor gør det ondt på fynboerne, at han ikker er at finde på banen i øjeblikket. Foto: Jens Dresling

Hullet efter Drachmann

Unge Mads Frøkjær-Jensen og Jens Jakob Thomasen står begge midt i deres gennembrud, men selv om de to leverer individuelt, så besidder ingen af dem Janus Drachmanns omtanke centralt. Slideren Drachmann har været den længe savnede sikringsbolt på midtbanen, men hans fysik har det tungt, og klubben lider under, at der ikke er et naturligt alternativ. Hans evne til at ligge og distribuere bolde mod kanterne og pasninger ned i modstandernes zone er stærkt savnet.

Jeppe Tverskov har længe været en fundamental del af det strukturelle skelet i OB. Hans skade har derfor påvirket organisationen markant. Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Skelettet er smuldret

Jakob Michelsen fik sidste sæson rettet op på en miserabel sæsonstart ved at omstille til tremands-forsvar. Det lykkedes ikke mindst fordi han kunne forlade sig på et solidt skelet centralt, hvor Jeppe Tverskov, Janus Drachmann og Bashkim Kadrii trak læsset foran Sten Grytebust i målet. Det skelet er smuldret totalt. Halvdelen har fundet nye klubber og skader har hæmmet den anden halvdel. Den slags påvirker bundniveauet, og det hjælper ikke at Kasper Larsen slet ikke er trådt i karaktér.

Bashkim Kadrii var en offensiv trussel. Både tæt på og langt fra mål skulle forsvaret være opmærksom på hans eminente evner som afslutter. Foto: Lars Poulsen

Skydetelt fra distancen

Allerede inden resultaterne begyndte at svigte mod efterårets slutning kunne det fornemmes, hvad det manglende skelet betød. OB skabte få store chancer, som sæsonen skred frem, og forlod sig ret hyppigt på afslutninger fra distancen. Bashkim Kadriis træfsikkerhed medvirkede til at dække over problemet, og det var sigende, at Kadriis hug sikrede sejr ude over FC Midtjylland, mens det stadig gik godt. Senere på efteråret vandt ulvene i Odense. Blot 57 procent af holdets afslutninger falder inde i feltet, hvilket er blandt det laveste i Superligaen, og det er en fin indikator for et hold, der famler efter spillet.

Max Fenger måtte se sin scoring blive annulleret i Silkeborg. Symptomatisk for OB's besøg i det jyske den aften. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Marginalerne mangler

Kigger man ind bag resultaterne og ser alene på de chancer, som OB skaber eller giver til modstanderne, falder det i øjnene, at OB ikke ligefrem får som fortjent under nedturen. Frem til 4-3 nederlaget i Lyngby passede regnestykket stort set. Men de 11 kampe der er spillet siden, der burde OB statistisk set have hentet seks point mere, end de har fået. Dertil kommer de berømte marginaler, hvor OB har lidt en krank skæbne i flere kampe. Mod Silkeborg scorede Junior Brumado eksempelvis til 1-0 med hånden og Max Fenger fik annulleret et regulært mål for offside.

Se også: Dansk stjerne i kæmpe triumf

Se også: Tæt på bronze