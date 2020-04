Efter AaB fik lov: OB er også på vej tilbage på træningsbanen

AaB har fået lov til at benytte sine træningsbaner igen, og snart kan OB følge trop. Det står klart, efter Odense Kommune fortæller til Sport Fyn, at den skal holde møde med OB's sportschef om netop det senere mandag.

De klubber, hvis anlæg var ejet af kommunerne, kunne ellers ikke benytte banerne. Alle kommunale idrætsfaciliteter er således lukket. Men Aalborg Kommune har forbarmet sig over AaB, og det samme kan Odense Kommune meget vel gøre over OB.

To fremtrædende politikere udtaler til Sport Fyn, at de gerne ser, at kommunen finder en løsning med OB, og Martin Pedersen, chef i Odense Kommunes afdeling for fritid og kultur, bekræfter, at:

- Afdelingen er i dialog med OB om mulighederne for, at superligatruppen kan genoptage træningen.

Det er netop Martin Pedersen, der skal holde mødet med sportschef Michael Hemmingsen i løbet af mandag.

Det er dog ikke sådan, at alle klubber, der har baner at træne på, bare kan træne frit. De skal stadig overholde en række sikkerhedsforanstaltninger for at holde smittefaren på et minimum.

Spillerne må eksempelvis ikke klæde om eller transportere sig til og fra træning sammen. De skal desuden hele tiden holde to meters afstand, hvorfor nærkampe altså ikke er i spil.

Se også: FC Nordsjælland-spillere er tilbage efter hjemsendelse