Efter sygemelding: Nu er han tilbage

OB-spilleren Yankuba Minteh er ikke længere sygemeldt.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

- Vi kan med glæde konstatere, at Yankuba Minteh nu træder ind på holdet igen, hvor vores fælles plan er, at han tager konkurrencen op hurtigst muligt, og at han bidrager til holdets resultater og udvikling, siger fodbolddirektør Björn Wesström.

Yankuba Minteh blev tildelt en karantæne af OB, fordi han blev set i det odenseanske byliv natten til lørdag. Derfor var han ikke i truppen til forårspremieren mod Randers søndag.

I den forbindelse modtog han et hav af ubehagelige beskeder, ligesom han blev fysisk konfronteret af en gruppe vrede OB-fans.

Det fik efterfølgende den 18-årige spiller til at sygemelde sig på ubestemt tid, men torsdag er han altså tilbage forud for fredagens kamp mod FC Nordsjælland i Farum.

OB er dog opmærksomme på, at risikoen for tilbagefald er til stede.

- Opfølgning på hans velbefindende varetages internt og fortsætter af vores lægeteam og vil ikke blive kommenteret yderligere på nuværende tidspunkt.

- Yankuba vil ikke være tilgængelig til interviews i øjeblikket, og nu er vores fokus at give ham den plads, han har brug for, til primært at finde tilbage til et præstationsmiljø, der føles sundt for en ung fodboldspiller, lyder det fra Björn Wesström.

OB tog efterfølgende skarpt afstand fra chikanen mod Yankuba Minteh. Det kan du læse mere om her.