Enormt underskud i Superliga-klub

Koncernen bag OB har fredag fremlagt et underskud på 38 millioner kroner. En stor kapitaludvidelse skal være med til at vende skuden

Koncernen bag fodboldklubben OB, Odense Sport & Event, har fredag fremlagt deres samlede regnskab for 2018, der viser en dundrende underskud på 38 millioner kroner.

En stor del af årsagen til det dårlige regnskab skal findes i de skuffende sportslige resultater som OB leverede sidste år. Der var budgetteret med en plads i top 6, men de stribede fra Fyn nåede blot en niendeplads i Superligaens grundspil sidste år.

OB-sportsdirektør, Jesper Hansen, erkender, at den fynske klub ikke levede op til forventningerne i den forgangne sæson. Han forsøger dog at fokusere på lyspunkterne i den sportsligt set mørke periode.

- Vores placering uden for top-6 i sæsonen 2017/2018 var ikke tilfredsstillende og levede ikke op til den målsætning, vi havde sat os. Selvom målsætningen ikke blev indfriet, så synes vi, at vi hele tiden tager små skridt, der rykker os som klub og som hold.

- Vi har desuden stadig stor fokus på vores talentarbejde og investering i vores Akademi, ligesom vi i 2019 kommer til at investere i bedre faciliteter til Superligatruppen i Ådalen, siger sportsdirektør Jesper Hansen i en pressemeddelelse fra Odense Sport & Event.

OB kan også glæde sig over en tilskuervækst i efteråret 2018 på syv procent sammenlignet med året før.

OB har i denne sæson leveret flot spil og ligger på tredjepladsen i Superligaen. Foto: Mads Claus Rasmussen.

Kapitaludvidelse skal sikre fremtiden

Ved en generalforsamling torsdag blev det vedtaget, at koncernen gennemfører en kapitaludvidelse, der vil indbringe 60 millioner kroner. Det er selskabets nuværende aktionærer, der har givet tilsagn til pengeindsprøjtningen.

Bestyrelsesformand i Odense Sport & Event, Niels Thorborg, er positivt stemt overfor kapitaludvidelsen, men nævner ikke konkret hvad millionerne skal investeres i.

- Til trods for mindre gode resultater de senere år er der fortsat et betydeligt og attraktivt potentiale i Odense Sport & Event. Tilsvarende er der opbakning fra selskabets aktionærer, og med kapitaludvidelsen styrker vi vores finansielle råderum. På den måde udviser vi rettidig omhu og giver mulighed for, at vi kan forfølge eventuelle muligheder, der måtte opstå hen ad vejen, siger Niels Thorborg i pressemeddelelsen.

De fornemme sportslige præstationer i 2019 har givet bestyrelsesformanden tro på en klar forbedring i det nuværende regnskabsår.

- Der er grund til, at vi kan se klart mere positivt på 2019, og at det er afspejlet i vores forventninger. Der er god fremgang på flere områder i koncernen, hvor den mest udtalte selvfølgelig er fodboldforretningen, hvor vi er med fremme i kampen om medaljer. Det skaber selvfølgelig større interesse hele vejen rundt og kan mærkes økonomisk, siger Niels Thorborg.

Sådan kommer OB's nye klubhus til at se ud. Foto: Odense Sport & Event

Nyt klubhus

Samme dag som som koncernen fremlagde det store underskud, var der er også en mere positiv nyhed fra det fynske. Klubben har langt om længe planerne klar for et nyt klubhus ved træningsanlægget i Ådalen, som har været undervejs i flere år.

En helt nødvendig investering ifølge Jesper Hansen.

- Det nye Superliga-hus har længe været en strategisk prioritet, og jeg tror, at jeg har arbejdet med opførelsen igennem de seneste fire år. Selve placeringen af Superliga-huset har været et af de store spørgsmål, men efter afklaringen med kommunen om etablering af nye kunstbaner i Ådalen og græsbaner på Falen har der ikke været tvivl om, hvor vi skal være.

- Det er derfor dejligt, at vi nu endelig kan præsentere planerne for det kommende hjem for Odenses Superliga-trup. Vi er nødt til at investere i fremtiden, og derfor har det også være nødvendigt at investere i nye faciliteter, siger sportsdirektør Jesper Hansen.

OB sluttede Superligaens grundspil på en tredjeplads, efter klubben eller lå allersidst med blot to point efter seks runder. De åbner mesterskabspillet ude mod Brøndby IF.

Programmet på plads: Sådan afgøres guldkampen

Se også: Pokalfinale skal spilles i Parken

FCK i duel med Brøndby: Jagter Superligaens bedste