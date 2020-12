Færdig for 2020

OB lukkede mandag Ådalen ned på grund af mistanke om coronavirus, og den mistanke var begrundet.

Tirsdag oplyser den fynske Superliga-klub, at offensivspilleren Mads Frøkjær-Jensen er blevet testet positiv for Covid-19. Frøkjær er derfor sendt i isolation, og han kommer ikke i kamp for OB mere i 2020.

Den resterende del af OBs spillertrup samt trænerstaben og administrationen er alle testet negative.

OB holder fortsat lukket i Ådalen i dag og i morgen. Spillerne møder omklædte til træning og kører direkte hjem bagefter. Ingen i administrationen møder fysisk op på arbejde.

OB møder onsdag eftermiddag Nykøbing FC i pokalturneringen. Spillerne vil blive testet igen tidligt onsdag morgen og have svar på prøverne ved middagstid.

