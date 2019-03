Fantastisk for dansk fodbold: - Jeg vil rose Zorniger helt vildt

OB er på fjerdepladsen i Superligaen efter 23 runder, men undervejs i runde 23 var fynboerne helt nede som nummer 10. Nu indtages tiendepladsen af AGF, der undervejs i runde 23 var en virtuel nummer tre.

Det siger alt om, hvor vanvittig tæt Superligaen er med tre runder tilbage af grundspillet, og de otte hold, der bejler til en plads i top seks ved, at kun fire af dem klarer skærerne.

OB ligger før søndagens opgør mod Brøndby lunt i svinget, men meget kan altså nå at gå galt, så spørgsmålet er, om nerverne er flossede på Fyn?

- Det er sjovt og spændende at være en del af. Stillingen ændrer sig hele tiden, og der er drama på drama i hver eneste runde. Det er med til at skærpe os alle sammen, og det er rigtig godt for produktet. Superligaen er delt op i tre med guldkampen mellem FCK og FCM, bundkampen og så otte hold, der kæmper om top seks, og jeg synes, det er fedt. Som træner er man nødt til at holde fokus på næste opgave hele tiden, for stillingen kan man ikke bruge til meget, sådan som den ændrer sig, siger cheftræner Jakob Michelsen til tipsbladet.dk.

OB har så længe sukket efter en plads i top seks og dermed et formelt comeback til toppen af dansk fodbold, og de er kikset hver eneste gang. OB's seneste top seks-placering daterer sig tilbage til sølvmedaljerne i 2010/2011-sæsonen.

Alexander Zorniger får kæmpe ros fra OB-træner Jakob Michelsen. Foto:

Sådan så det ud, da Alexander Zorniger forlod Brøndby. Foto: Lars Poulsen

Brøndby og OB mødes igen i weekenden. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Jakob Michelsen taler varmt om Alexander Zorniger. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Så det vil næppe være forkert at sige, at en top seks-placering i høj grad vil have stor symbolsk betydning for OB.

- Jeg synes, jeg fornemmer den helt rigtige sult efter at komme i top seks, og det er klart, at når man har haft det som mål i otte år, og chancen nu er der her i det ottende år, så har det selvfølgelig enorm betydning. Der venter os tre sjove kampe mod direkte konkurrenter, og hvis vi skal se det positive, så har vi det i egne hælder. Det samme kan man så også sige om syv andre hold.

- Der kommer til at ske vanvittig meget, inden den fede dame har sunget, lyder det fra cheftræneren.

Stor ros til Alexander Zorniger

OBs slutprogram hedder Brøndby IF, AGF og Randers FC, og første opgave er altså mod de blå-gule på søndag i Odense. Tidligere på sæsonen spillede de to hold 1-1 på Brøndby Stadion, og kun et point adskiller dem i tabellen.

- Der er kun sjove kampe i kalenderen i øjeblikket, og det gælder selvfølgelig også Brøndby. Vi ved, at de kommer med mange fans, og jeg kan da godt fornemme, at det hele sitrer. Det er to hold, der lige er kommet i semifinalen i pokalen og dermed har masser af selvtillid. Jeg tror, det blivet tæt, og de små marginaler bliver afgørende, siger Jakob Michelsen.

Han kan godt se en lille forskel på Brøndby IF under Martin Retov contra Alexander Zorniger.

- Der er nogle små nuancer til forskel, men formationen og spillerne er de samme. Jeg synes, det virker som om, der er blevet frigivet noget energi, men de har jo også vundet to kampe i træk, og det giver i hvert fald energi, så om det kun skyldes Martin Retov, ved jeg ikke, siger OB-træneren og fastslår, at han er kæmpe tilhænger af Alexander Zorniger, der blev fyret i Brøndby for snart to uger siden:

- Jeg vil gerne rose Zorniger helt vildt. Han har været fantastisk for dansk fodbold, og jeg synes, han kan betegne sig selv som en stor succes i Brøndby. Han førte dem tilbage i toppen af Superligaen, og han formåede at begejstre med sin tilgang. Jeg synes også, han har været med til at åbne øjnene for os andre i den forstand, at der er andre måder at gøre tingene på.

Der er kickoff mellem OB og Brøndby IF på søndag klokken 18.00.

