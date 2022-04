Fastende helt: Grønt lys til McDonalds

Issam Jebali sørgede søndag for, at OB fik et yderst vigtigt point med hjem til Fyn.

Det meste af OB’ernes offensive spil gik igennem den tunesiske nøglespiller, der både sørgede for udligningen og var flere gange tæt på at skabe de situationer, der kunne have givet sejren til gæsterne.

Issam Jebali (7) tiljubles forståeligt af sine holdkammerater. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

En pragtkamp af en mand, der ellers ikke burde strutte af energi.

- Han er én af de spillere, der ikke har spist eller drukket hele dagen på grund af ramadanen. Men det kunne man ikke se. Han havde energi og idéer kampen igennem. Jeg synes, han er fantastisk på vores 10’er-position, sagde Andreas Alm, der gav Jebali grønt lys til at skeje lidt ud.

- Nu må han hjem og spise hele natten. Efter sådan en kamp må han godt køre på McDonalds, lød det fra den svenske cheftræner.

Værsgo' Jebali. McDrive er den vej. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Andreas Alm kan i hvert fald takke Issam Jebali for, at OB stadig har muligheden for at vriste syvendepladsen fra Viborg, når regnestykket skal gøres op til maj.

Men Alm gør nærmest en dyd ud af ikke at kigge opad i tabellen.

- Vi kan både rykke ned og blive nummer syv. Jeg kan ikke spå om fremtiden, men jeg har da en bedre fornemmelse nu end i starten af marts, sagde Alm med henvisning til, at OB har fået otte point i de seneste fire kampe.

