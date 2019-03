FCK i duel med Brøndby: Jagter Superligaens bedste

Sten Grytebust er transferfri til sommer og lige nu er FCK favorit til at sikre sig den norske landsholdskeeper

FC København er i gang med at indlede jagten på forstærkninger til den kommende sæson.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Ståle Solbakken set sig brandvarm på en af Superligaens bedste målmænd – måske den bedste – 29-årige Sten Grytebust.

Nordmanden er en af Superligaens mest attraktive spillere, fordi han er transferfri om ganske få måneder.

Aftalen med OB står til udløb efter sæsonen og intet tyder på, at fremtiden ligger på Fyn for den 29-årige norske landsholdskeeper.

Hvis FC Københavns mission lykkes, vil det være en alvorlig streg i regningen ude på Vestegnen. Sidste år var Brøndby tæt på at købe Grytebust, men klubben ville ikke betale 7,5 mio. kr. for nordmanden. Det endte i stedet med et køb af Marvin Schwäbe til 4,5 mio. kr. i Dynamo Dredsen.

Interessen fra Brøndby er intakt, fordi klubben er på jagt efter en stærk målmand. Hverken Marvin Schwäbe eller Benjamin Bellot har en fremtid på Vestegnen, hvor hullet efter Frederik Rønnow slet ikke er blevet fyldt ud.

Marvin Schwäbe har haft det svært i Brøndby siden skiftet i sommer. Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

Stort sign-on-fee

Hvis aftalen kan falde på plads vil FC København angiveligt være parat til at betale et sign-on-fee i niveauet fem mio. kr., fordi nordmanden kan skifte transferfrit. Derudover kommer en årsløn i omegnen af tre mio. kr.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Sten Grytebust’ agent, Jim Solbakken, men han var ikke at træffe.

Hvis det lykkes FC København at hente Sten Grytebust bliver konkurrencen om pladsen som førstekeeper skærpet. FCK hentede før denne sæson Jesse Joronen, der har kæmpet mod Stephan Andersen.

Men 37-årige Stephan Andersen står med kontraktudløb til vinter, hvor han vil være fyldt 38. Fremtiden ser ikke ud til at være i Parken for den aldrende keeper.

Bedste målmand to år i træk

Sten Grytebust har de seneste sæsoner vist sig som Superligaens bedste målmand. Han har modtaget det gyldne bur to år i træk. Hans præstationer mellem stængerne har været medvirkende årsag til, at OB for første gang i otte år er med i top-6 i Superligaen. Hele ti gange i sæsonens løb har han holdt nullet.

Lige nu er Sten Grytebust med den norske landsholdstrup, der forbereder sig til to kvalifikationskampe til EM-slutrunden næste sommer. 23. marts møder de Spanien på udebane, mens Sverige venter 26. marts hjemme i Oslo.

Grytebust stod endnu en flot kamp, da OB hjemme vandt 1-0 over Randers i søndags. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra FCK-lejren.

