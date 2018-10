Fik forrygende OB-debut: Sender kæk hilsen til Brøndbys fans

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Oliver Christensen var lige stået op, da han fik beskeden.

Den 19-årige OB-målmand ville få sin debut mandag aften. På Brøndby Stadion.

Lad det være sagt med det samme. Den kommer han nok aldrig til at glemme.

Det er der adskillige gode grunde til. For den unge teenager blev den helt store helt, da gæsterne tog det ene point efter at have spillet 1-1.

Med en række flotte indgreb blev han redningsmand for OB, som - takket være en sen udligning - undgik nederlag til favoritterne.

- Det er selvfølgelig klart, at der kommer nogle tanker, når man kører i bussen. Det er gået så stærkt det hele, at jeg ikke rigtig nåede at opfatte det, siger Christensen om tankerne efter den fornemme debut.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Med undsætning af dårligt udspark og en enkelt episode, hvor kommunikationen kiksede mellem teenageren og holdkammeraten Jeppe Tverskov, stod keeperen en forrygende kamp.

En tilbagelægning fra Janus Drachmann endte uden adresse, og så kunne Kamil Wilczek ved den lejlighed kapre bolden tæt ved mål.

Men den ellers skarpe polak viste sig for sjælden gangs skyld sig ikke fra sin sikre side her.

- Jeg får egentlig råbt i okay tid, men han hører mig bare ikke. Det er selvfølgelig min skyld, men det er noget, man skal vænne sig til. Det er en proces at lære at spille foran så mange mennesker, siger Christensen om situationen.

Han forsøgte ikke at lade sig gå på, selv om tilskuerne på en af de mest frygtede tribuner i Superligaen var imod ham og sendte en enorm lydbølge af sted som angreb.

- Det var dejligt at få vist sig frem for alle. Det var sgu meget sjovt, når der står seks-syv tusinde og buer af en. Det har man ikke prøvet før, når man har spillet U19 og reserve, lyder det fra debutanten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Christensen kunne i slutningen af kampen glæde sig over, at holdkammeraten Ramon Leeuwin sendte en scoring i nettet efter kaos i Brøndby-feltet.

Udligningen kom bare få minutter efter, at Hany Mukhtar havde bragt Brøndby i spisden efter tungt pres i anden halvleg. Brøndby-stjernens træffer burde egentlig have udgjort en af to scoringer til hjemmeholdet.

Men i anden halvleg - inden begge mål - fik Kamil Wilczek fejlagtigt annulleret en scoring grundet en offside-dom.

På den led kan Brøndby med rette føle sig snydt, men dommer Michael Tykgaard var alligevel ikke hovedpersonen i det intense opgør. Den rolle tog debutanten Oliver Christensen sig af.

