Forsvarer OB: - Det er helt ude i hampen

Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting, mener, at det er en overreaktion af Lars Høghs familie, og kalder situationen 'helt ude i hampen'

Odense Boldklubs hyldest af klubikonet Lars Høgh vakte både vrede hos den afdødes familie og klubbens mange fans, efter det kom frem, at klubben ville lave en såkaldt legendetrøje til ære for deres tidligere målmand.

Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting, kritiserer den nuværende shitstorm af OB, som præger mediebilledet i disse dage.

- Jeg synes, det er helt ude i hampen, at situationen er blevet kørt op til at blive en shitstorm. Selvfølgelig må de lave en legendetrøje og tjene penge på det. Som jeg ser det, har klubben kun haft gode intentioner.

- Men det havde været god stil, og på sin plads at spørge familien først.

Stig Tøfting ville ikke blive sur, hvis hans tidligere klub AGF vil lave en legendetrøje med ham efter hans død.

- Jeg giver allerede nu AGF tilladelse til, at klubben må sælge 'Stig Tøfting legendetrøjer', når jeg går bort en dag, og jeg håber de tjener millioner, som de kan dele ligeligt med Kræftens Bekæmpelse. Selvfølgelig må en fodboldklub tjene penge på at sælge en fodboldtrøje.

- Det er hele essensen, at familien ikke er blevet spurgt. Det er ikke okay, og de kan jo godt blive sure af den grund, men han var jo nede og blive hyldet af klubben, dengang de indviede 'Høghens mur' i 2019.

- Det virker mærkeligt på mig. Jeg gik ud fra, at tavlen var vasket ren på det her tidspunkt.

'Høeghens mur' ved Odense Boldklub. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Hyldest i trøjeform

Trøjen skulle være en hyldest til den afdøde Lars Høgh. Trøjen koster 599 kroner, hvoraf 100 kroner skulle doneres til forskning i kræft.

- Legendetrøjen er en tidligere OB-model og er altså ikke en trøje med Lars Høghs navn på ryggen, men en model han spillede i i1994, som er ændret til en spillertrøje, fortæller Stig Tøfting.

Klubben har efter kritikken fra familien og klubbens fans valgt, at hele beløbet fra legendetrøjerne skal doneres til bekæmpelse og forskning i kræft.

- Jeg er ved at brække mig over politisk korrekthed. Er vi virkelig nået dertil, at hvis man kommer i en shitstorm, så gør man bare, som der bliver sagt?

- Jeg nægter at tro på, at man sidder inde hos OB, og kalkulerer med, at nu er Lars Høgh død, og nu vil man tjene nogle penge.

Kold luft

På trods af Lars Høghs besøg til indvielsen af 'Høghens mur' var der de seneste par år kold luft mellem ham og hans tidligere klub OB.

- Igennem hele perioden efter offentliggørelsen af min diagnose, hvor det strømmede ind med de sødeste tilkendegivelser fra nær og fjern og hilsner i tusindvis, fik jeg ikke så meget som en sms fra min gamle klub, skrev han i sin bog 'Der er antal på alt'.

Lars Høghs familie lagde da også vægt på netop det, at OB og Lars Høgh ikke havde haft det varmeste forhold.

Lars Høgh spillede 817 kampe for Odense Boldklub, og anses for at være en af klubbens største spillerlegender.

Lars Høgh var en af Odense Boldklubs største klubikoner. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Familiens utilfredshed

Lars Høghs familie beskrev deres manglende indblanding i en udtalelse til B.T, hvor de kritiserer klubben for ikke at have indhentet familiens tilladelse til, at Odense Boldklub skulle tjene penge på en legendetrøje med Lars Høghs navn.

- Vi i familien blev for nylig af OB gjort opmærksomme på, at de er i gang med at producere en såkaldt legendetrøje. Det er ikke en beslutning, vi som familie har været involveret i eller på nogen måde har givet vores opbakning til.

- Det er ikke i familiens ånd, at OB skal tjene penge på velgørenhed, der udspringer af Lars' sygdom, skrev familien til B.T.

Stig Tøfting tror dog ikke på denne præmis.

- For mig at se er ikke det på grund af hans sygdomsforløb, at klubben vil hylde ham. Det er på grund af hans lange flotte karriere i OB. Derfor synes jeg virkelig, det er en overreaktion af familien, siger han.