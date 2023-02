Forsvarer udskældt OB-profil: - Ikke usædvanligt

Yankuba Minteh var den store åbenbaring på Fyn i efteråret, men foråret har fået noget nær den værste indledning for OB's kantraket.

Senest kunne Fyens Stiftstidende tirsdag berette, at Minteh var i slagsmål med holdkammerat Mads Frøkjær til OB's formiddagstræning. Så voldsomt, at begge spillere blev pillet ud af træning.

Alt sammen noget, som kunne få alarmklokkerne til at kime hos OB og folkene omkring klubben.

Bliver blæst op

Men den tidligere Superliga-træner og nuværende ekspert på TV3 Sport Peter Sørensen, maner til besindighed.

- Jeg vil gerne understrege, at jeg udelukkende kender sagen fra medierne, og sådanne ting har det jo med at blive blæst lidt op en gang imellem. Det gjorde det tilsyneladende også med Slimane og Greve i Brøndby.

Yankuba Minteh kommer ikke i aktion de næste to kampe, da han blev tildelt karantæne for at sparke til hjørneflaget i Farum. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

- Jeg siger ikke, det er i orden at rende og slå på hinanden. Tværtimod. Jeg siger bare, at det ikke er usædvanligt, at spillere kommer i karambolage med hinanden i elitemiljøer, hvor pulsen er høj og alle vil gøre alt for at vinde. Selv til træning. Det falder til ro igen, siger Peter Sørensen og fortsætter.

- I gamle dage kunne vi sagtens have en rask slåskamp til træning og blive gode venner igen efterfølgende. Uden der var mere i det. Men jo flere journalister, der er til træninger, jo flere af disse historier dukker der op. Jeg siger overhovedet ikke, at man partout skal slås med hinanden til træning, men uden at kende detaljerne i OB, så er der rigtig mange af sådanne sammenstød i topklubber.

Det er naturligvis iøjnefaldende, at netop Yankuba Minteh var involveret i tirsdagens episode, da gambianeren har været i negativt søgelys i foråret.

Først blev Minteh udeladt fra forårspremieren, fordi han havde være i byen efter et klubarrangement, og mod FC Nordsjælland sparkede gambianeren hjørneflaget i stykker, hvilket siden har kostet to spilledages karantæne.

Peter Sørensen minder om, at 18-årige Yankuba Minteh skal samles op af klubben oven på en hård periode. Foto: Lars Poulsen

Dumhed

Den første episode gjorde, at den 18-årige fodboldspiller blev passet op af en gruppe mennesker med truende adfærd, ligesom Minteh også modtog ubehagelige beskeder, hvorefter han sygemeldte sig.

- OB har følt, der var behov for en intern straf, og det er klubben bedre til at vurdere end jeg. Men uden at skulle lyde belærende eller bedrevidende, så skal man huske på, at der er tale om en ung mand, der har begået en dumhed. Han har været meget igennem på kort tid.

- Jeg synes, der er stor forskel på, om han var i byen med alkohol til den lyse morgen, eller om han stod med en danskvand til midnat. Det er en fejltagelse og en dumhed. Også at sparke til et hjørneflag. Det er jo ikke jordens undergang, men det er en dumhed, der kunne være undgået.

- Unge mennesker begår fejltrin, og alle er forskellige. Det er klubbens opgave at samle ham op.

OB oplyser til Ekstra Bladet, at klubben ikke vil kommentere yderligere på episoden før onsdag.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra OB's fodbolddirektør, Björn Wesström.

