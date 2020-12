Forsvarsgeneral føler sig truet

OBs vante anfører Jeppe Tverskov har måtte se til fra bænken i de seneste kamp, og det blev kun til 24 minutter i den seneste mod FC København, som også er de eneste i de sidste tre kampe.

Derfor kan han da også godt føle sig truet på sin plads i midterforsvaret, fortæller han i et interview med Fyens Stiftstidende.

- Ja, det er meget naturligt ikke at skifte, når der er nogle, der har gjort det godt. Så jeg synes egentlig, det er fair nok. Min lyske har ikke været helt stærk nok endnu, siger han og fortsætter:

- De sidste par kampe har vi snakket om, at den kunne klar 30-45 minutter, og det passede egentlig fint med i dag. At kunne komme ind og spille en rolle, hvis der var brug for det, lyder det fra Tverskov.

Desuden har det været svært for ham at undgå at læse rygterne om en kommende fyring af cheftræner Jakob Michelsen, og han understreger, at det ikke har noget at gøre med, hvordan spillertruppen har det med træneren.

I stedet henviser han til, at det nok ligger højere oppe;.

OB går nu på vinterpause på en niendeplads i Superligaen.

