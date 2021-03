Bo Henriksen er fuldstændig uforstående over for OB's beslutning om at hyre Allan Gaarde som konsulent i forbindelse med at finde ny cheftræner

Da OB mandag valgte at fyre den afgående cheftræner Jakob Michelsen kom det formentlig ikke som den store overraskelse for de fleste, der følger dansk fodbold.

Mere overraskende var måske beslutningen om at lade sportschef Michael Hemmingsen fortsætte som cheftræner i en form for manager-position, indtil der er en ny cheftræner på plads.

Hemmingsens dedikation på træningsbanen betyder, at OB har hyret Allan Gaarde som ekstern konsulent for at finde en ny cheftræner. Og den beslutning kommer i den grad bag på Bo Henriksen.

Det forklarede den tidligere Horsens-manager mandag i tv-programmet 'Offside' på TV3 Sport:

- Jeg har aldrig hørt noget lignende. Det er i min verden så håbløs ledelse. For det første kaster man Michael Hemmingsen under bussen. Han er sportschef. Det burde være ham, der træffer den beslutning, siger Bo Henriksen, der mener, at pilen peger på OB-ejer Niels Thorborg. Det kan du læse en analyse om her.

I Henriksens optik burde OB have ladet klubbens assistenttrænere midlertidt overtage træner-gerningen, mens Michael Hemmingsen skulle udføre sit egentlige arbejde og finde den kommende cheftræner.

- Det er helt vanvittigt at vælge en mand udefra.

- Hvis man tager CV (Carsten V. Jensen, red.) i Brøndby, Svend Graversen i FC Midtjylland og vi havde Ståle Solbakken i FC København - de ville da aldrig nogensinde lade Allan Gaarde bestemme en ny cheftræner. Det er fuldstændig horribelt at forestille sig, siger han.

Allan Gaarde skal hjælpe OB med at finde den nye cheftræner. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Medvært Kenneth Emil Petersen forstår heller ikke, at OB i de to og en halv måned, det har været kendt, at Michelsen ikke skulle fortsætte, ikke har gjort en indsats for at finde en træner og altså nu hyrer Gaarde.

- Man kan spørge sig om, hvad har Hemmingsen lavet i de sidste to og en halv måned?

- Det er fair, at man henter hjælp udefra, men der, hvor kæden hopper fuldstændig af, er, at han sætter sig selv i den position. Hvorfor sætter man ikke et talent som Henrik Hansen (assistenttæner, red.) ind? spørger Kenneth Emil Petersen.

Sådan når de slutspillet