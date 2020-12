Halvt års skadeshelvede er slut

Det er ikke meget, OB har fået ud af at hente angirber Mart Lieder i SønderjyskE. Ikke indtil videre i hvert fald.

Angriberen, der skiftede til OB for snart et år siden, har bare fire Superliga-kampe på cv'et for OB, og han har grundet en alvorlig skadet ikke spillet siden i sommer.

Men nu er han med i den trup, som Jakob Michelsen har taget med til opgøret mod AaB fredag aften. Det er så stort set også den eneste positive nyhed, der er fra Odense.

For mens Lieder er tilbage, er OB uden seks spillere, der sidder ude med skader.

Værst er det for OB, at forsvaret er hårdt ramt før opgøret mod nordjyderne. Alexander Juel Andersen, Jeppe Tverskov og Jørgen Skjelvik er alle ude, mens midtbanespillerne Aron Thrandarson og Jens Jakob Thomasen også misser opgøret. I angrebet er Michelsen uden unge Max Fenger.

Disse 18 spillere har cheftræneren taget med til opgøret mod AaB fredag aften.

Oliver Christensen

Sayouba Mandé

Oliver Lund

Ryan Johnson Laursen

Kasper Larsen

Issam Jebali

Janus Drachmann

Mart Lieder

Emmanuel Sabbi

Sveinn Aron Gudjohnsen

Ayo Simon Okosun

Troels Kløve

Marco Lund

Moses Opondo

Mikkel Hyllegaard

Mads Frøkjær

Mathias Brems

Robin Østrøm

Thomas Franks hårdeste test

- Nogen må udføre lortejobbet