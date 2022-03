Mandag aften kunne Tipsbladet afsløre, at Michael Hemmingsen var blevet fristillet som sportschef i OB.

Superliga-klubben meldte selv nyheden ud nogle timer senere. Og nu fortæller Björn Wesström, hvad tankerne var bag opsigelsen.

Det gør fodbolddirektøren i OB i et interview med Tipsbladet.

- At opsige samarbejdet er den bedste beslutning for OB lige nu. Så det er derfor, den er truffet.

- Hvor mange personer i OB har været en del af beslutningen om at fristille Michael Hemmingsen?

- Det er ene og alene min beslutning. Han manglede simpelthen arbejdsopgaver, og det krævede en organisatorisk ændring.

- Hvordan reagerede Michael Hemmingsen på at få beskeden?

- Jeg synes, at han agerede professionelt. Det er selvfølgelig en svær besked at modtage, så han blev ikke glad. Det er klart.

Björn Wesström tog beslutningen om at nedlægge Michael Hemmingsens job. Foto: Kent Rasmussen/Ritzau Scanpix

Björn Wesström fortæller videre, at han i første omgang overtager de arbejdsopgaver, som den nu tidligere sportschef i OB havde tilbage.

Og så deler sportsdirektøren i Ådalen nogle tanker omkring fremtiden på Fyn.

- Vi får at se, hvad der sker i organisationen i fremtiden. Men vi kommer ikke til at ansætte en sportschef i den rolle igen. Der er dog muligvis nogle andre roller, som vi skal kigge ind i på et tidspunkt.

Michael Hemmingsen er en legende i OB med mere end 12 år som spiller. Alligevel faldt klubbens ledelse ikke ned af stolen, da de fik beskeden om opsigelsen.

Det mener Björn Wesström i hvert fald ikke.

- Det er min opfattelse, at de mennesker som arbejder her, de godt ved, at sådan noget kan ske i fodboldverdenen. Så jeg tror ikke, det kom som et chok for dem, da de fik besked om ændringen. De vil også kun OB det bedste.

I siger, at samarbejdet ophører med Michael Hemmingsen. Kan vi ikke kalde det en fyring?

- Det er i klubbens interesse, at vi ikke skal arbejde sammen mere. Og så er det ikke så vigtigt for mig, om du kalder det en ting eller en anden, lyder det afsluttende fra Björn Wesström.

Michael Hemmingsen nåede at være sportschef i OB i lidt mere end to år. Han stopper i Ådalen, mens holdet er placeret som nummer ni i Superligaen.