Har brugt kvart milliard: Rigmand hænger på OB

- Vi er nået dertil, hvor Niels Thorborg ikke kan give slip på OB, men han kan ikke været interesseret i at blive ved med at smide penge i et stort hul, mener aktieanalytiker Morten W. Langer fra Økonomisk Ugebrev

Selskabet bag fodboldklubben OB, Odense Sport & Event, fejrede et specielt jubilæum, da regnskabet for 2018 blev offentliggjort i foråret. Med et underskud på 38 mio. kr. efter skat var det et nyt stort negativt resultat. Men det var samtidig også tiende år i træk, at der var røde tal på bundlinjen.

Fodboldklubben OB lever faktisk kun på Niels Thorborgs nåde.

Han er Danmarks 11. rigeste mand og Odenses rigeste med en formue i niveauet 8,8 milliarder kroner, ifølge Berlingske Business, og ejer i dag 92 procent af aktierne i Odense Sport & Event. Det er ham, der bestemmer alt i OB.

Har brugt en kvart milliard kroner

I modsætning til flere af de andre investeringer, som Niels Thorborg er involveret i, har det fynske fodboldflagskib været en tung investering for den 55-årige erhvervsmand.

Manden, der ejer L’Easy, skønnes at have investeret et beløb i niveauet 250 mio. kr., siden han første gang skød penge ind i klubben i 2006.

Økonomisk Ugebrev har set nærmere på det fynske fodboldflagskib, hvor research viser, at Niels Thorborg siden 2011 har skudt 185 mio. kr. ind i klubben. Derudover er der aktuelt et lån på 35 mio. kr., som formentlig også kommer fra den fynske rigmand.

- Vi er nået dertil, hvor Niels Thorborg ikke kan give slip på OB. For ham handler det om at beskytte sin store investering. Men jeg tror bestemt ikke, det passer ham godt, han skal blive ved med at smide millioner efter projektet, mener Morten W. Langer, der er chefredaktør på Økonomisk Ugebrev.

Sander Svendsen (t.h) er en af de nye ansigter, der skal være med til at bringe OB mod toppen af dansk fodbold på ny. Foto: Claus Fisker, Ritzau Scanpix.

Vil sælge på længere sigt

Han er overbevist om, at Niels Thorborg ikke løber nogen steder på den korte bane, fordi han via sin virksomhed og bopæl er lokal forankret i Odense. Men han tvivler på, at Thorborg på trods af en enorm formue vil blive ved med at smide millioner ned i et stort tomt hul.

- På et tidspunkt tror jeg gerne, at Niels Thorborg vil ud med skinnet på næsen. Og det kan ske på to måder:

- Enten bliver Odense Sport & Event solgt til udenlandske investorer, alternativt går virksomheden på Børsen efter et fantastisk sportsligt år. Det sidste anser jeg for relativt usandsynligt. Jeg kan ikke se OB vælge at gå på Børsen, vurderer Morten W. Langer.

OB skal vende skuden efter samme koncept som Brøndby. Der skal udvikles talenter, som skal sælges videre med stor gevinst. I februar blev Mathias Jørgensen solgt til New York Red Bulls for et beløb i niveauet 15 mio. kr.

Men der har bare været langt mellem de store spillersalg af talenterne fra det fynske fodboldflagskib.

- OB vil spille på samme ’bane’ som FC Nordsjælland og FC Midtjylland. Hidtil må man bare sige, at fynboerne slet ikke har haft samme succes med at sælge fodboldspillere som de to konkurrenter. De har svært ved at gøre den model til en stabil forretning, mener Morten W. Langer.

Thorborg løber ingen steder

OB er dybt afhængige af den fynske rigmand Niels Thorborg, der sidder på 92 procent af aktierne i selskabet. Det er reelt ham, der holder klubben i live.

Siden sit indtog har han skudt i nærheden af 250 mio. kr. ind i OB, men der er ingen frygt for, at han på et tidspunkt stopper sit store engagement i klubben.

Hvad gør OB, hvis Niels Thorborg trækker stikket?



- Det gør Niels Thorborg ikke! Han er en stærkt engageret og dedikeret ejer, som har meget stor veneration for OB og Odense.



- Niels har indenfor det seneste år medvirket til at sætte en lang række initiativer i gang, som kun vidner om, at så længe OB nyder opbakningen fra byen, fra et stort og aktivt sponsornetværk og fra rigtig mange fodboldfans, så er Niels Thorborg med, og det er vel og mærke på den lange bane, skriver direktør Enrico Augustinus i et mail-svar til Ekstra Bladet.

Bashkim Kadrii har bidraget til sportslig fremgang i OB. Spørgbsmålet er om fremgangen er nok til at sikre sorte tal på bundlinjen efter ti år med underskud. Foto: Lars Poulsen.

Han har ikke ønsket at stille op til et interview, men har accepteret at svare på Ekstra Bladets spørgsmål på skrift. Derfor har det ikke været muligt at stille opfølgende spørgsmål til Enrico Augustinus, der er direktør for Odense Sport & Event, som fodboldforretningen er en del af.

Niels Thorborg har skudt mange penge ind i selskabet. Hvor stor et problem er det for OB, at virksomheden er så afhængig af én mand?



- Det er nok de færreste, der vil karakterisere det som et problem, at vores ejer både med engagement og økonomi bakker os massivt op.



- Niels Thorborg har i snart 20 år investeret i OB og Odense Sport & Event, og det er jo penge, som er blevet brugt til at skabe det, der i dag er et fynsk fyrtårn indenfor hoteldrift, messer, musik, catering og fodbold. Alene indenfor det sidste år har han investeret i nyt hotel, nye faciliteter på træningsanlægget i Ådalen og opgradering af stadions AV-udstyr – alt sammen initiativer, der styrker Odense Sport & Event, skriver Enrico Augustinus.

Jakob Michelsen kom ind før sidste sæson og var i foråret med til at bringe OB i top-6. På mange måder peger pilen i den rigtige retning for det fynske fodboldflagskib. Foto: Claus Fisker, Ritzau Scanpix.

OB har givet underskud ti år i træk. Hvordan skal butikken vendes i fremtiden?



- Vi er allerede godt på vej mod en forretning i balance. Vi er en koncern med flere forretningsområder, hvor vi på stort set alle områder har lagt en ny strategi, og det ser vi allerede resultatet af. Samtidig ser vi i OB en fremgang på såvel tilskuer- som sponsorsiden.

- I sidste sæson havde vi en tilskuerfremgang på 37 procent, hvilket var den største fremgang i Superligaen. Vi har allerede nu solgt det højeste antal sæsonkort siden 14/15-sæsonen, og vi har i løbet af det sidste halve år fået tilgang af 50 nye sponsorer.

I har valgt samme strategi som FCN og FCM, hvor I gerne vil udvikle og sælge spillere. Men føler I ikke, at I er langt efter de to klubber?



- Vores fokus handler i første omgang om at styrke og udvikle vores talentudvikling. Det har vi haft fokus på de senere år, og vi har allerede nu set de første salg med Mathias Jørgensen (solgt til New York Red Bulls) og Gustav Grubbe (solgt til Red Bull Leipzig).

- Jeg er meget fortrøstningsfuld i forhold til, at vi vil se flere af klubbens egne talenter, som går hele vejen og dermed også baner vejen for flere gode salg.

Hvor afhængig er selskabet af sportslig succes til OB?



- Det er altid vigtigt, at OB præsterer stabilt og godt, og fodboldresultater kan naturligvis altid påvirke økonomien både i positiv og negativ retning, hvad vores øjeblikkelige fremgang på tilskuer- og sponsorsiden viser. Vi har dog et stærkt setup, og den udvikling, vi aktuelt ser på koncernens øvrige forretningsområder sammen med en særdeles engageret ejer, giver os et rigtigt stærkt fundament, skriver direktøren.



Virksomhedens personaleomkostninger steg fra 90 til 103 mio. kr. fra 2017 til 2018. Hvad ligger bag de øgede udgifter?



- Det er både et udtryk for, at vi på flere af vores forretningsområder har investeret i dygtige medarbejdere, og så har Hotel Odeon, som er et nyt forretningsområde, naturligvis også betydet flere omkostninger til personale. Endelig skiftede vi træner før tid, og det medførte tillige ekstra omkostninger.



Forventer I også minus på bundlinjen i 2019?



- Det er endnu for tidligt at være skråsikker, men vi er optimistiske, og hvis den aktuelle udvikling fortsætter, er vi rigtig godt på vej mod sorte tal.

