Holger tror ikke på det: - Det ligger ikke i kortene

Holger Rune ser ikke for sig, at han og Clara Tauson kommer til at danne par foreløbig

Under Australian Open i januar gav Holger Rune danske tennisfans store forhåbninger om, at vi snart får ham og Clara Tauson at se i en mixed double til en turnering.

- Forhåbentlig. Jeg håber, at det allerede bliver i år et eller andet sted. Vi har snakket om det, lød det dengang fra den 19-årige tenniskomet.

Men nu lyder der desværre nye toner fra Holger Rune, der ikke mener, det er sandsynligt, at vi ser den danske drømmeduo i aktion i 2023.

- Det ligger ikke i kortene lige nu, at vi kommer til at spille mixed til turneringer, skriver Holger Rune i en besked til Ekstra Bladet.

Holger Rune forventer ikke at stille op i mixed double med Clara Tauson i år. Foto: David Guzman/Ritzau Scanpix

Hvis man skal være kvalificeret til at stille op i mixed double i for eksempel en grand slam-turnering, kræver det, at man enten ligger højt på mixed double-verdensranglisten eller bliver tildelt et wildcard.

Eftersom både Holger Rune og Clara Tauson primært spiller singleturneringer, vil de realistisk set skulle kvalificere sig via et wildcard.

Foto: Seth Wenig/Ritzau Scanpix

Og det er på nuværende tidspunkt svært at forestille sig, at danskerparret får et wildcard bevilget, eftersom Clara Tausen i øjeblikket befinder sig et godt stykke nede ad verdensranglisten som nummer 126.

For nu er det heller ikke en del af Holger Runes planer.

- Jeg tror ikke, der skal være nogen tvivl om, at vores begges fokus er at positionere os i single, og det prioriterer vi højest. Og det er det, vi synes, er sjovest, skriver Holger Rune i en besked til Ekstra Bladet.

Holger Rune er på nuværende tidspunkt til ATP 500-turneringen i Acapulco, Mexico, mens Clara Tauson deltager i W60-turneringen i Trnava, Slovakiet.