Der var drama for alle pengene, da OB tabte 3-2 i Aalborg onsdag aften.

Blandt andet fik OB to straffespark imod sig på de her tåbelige hands-kendelser, hvor bolden utilsigtet rammer forsvarerens arm, der ikke engang er i en unaturlig position.

Nu er Michael Hemmingsen ikke en mand, der sådan lader følelserne løbe af med sig og udtaler sig i raseri med fråde om munden. Men OB-chefen kunne ikke skjule sin 'forundring' over begge straffespark.

- Jeg synes, det er hårdt. Særligt det, som Ryan Johnson begår. Hvad fanden skal han gøre med sin arm? Det er jo fra ultrakort afstand, at bolden bliver sparket direkte ind på ham. Jeg forstår slet ikke, at det er dommeren, der dømmer det direkte.

Artiklen fortsætter under billedet.

Ryan Johnson Laursen begik kampens andet straffespark. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Jeg må ærligt erkende, at jeg kun så Alexander Juels straffe i situationen, så den vil jeg helst ikke brokke mig for meget over, men jeg kan høre, at han header forbi bolden, og så går bolden videre på armen. Det er barskt, men jeg holder fast i mit oprindelige standpunkt: Jeg kan godt lide VAR, lød det nøgternt fra Michael Hemmingsen.

OB's cheftræner var ikke var sen til at rose sin ivorianske reservekeeper, Sayouba Mandé, der nappede begge straffespark.

- Nu fik det jo ingen konsekvenser, fordi Sayouba leverer en vild præstation. Det er bare ekstra ærgerligt, at vi ikke får noget med, når han leverer sådan en kamp. Jeg synes faktisk, vores energiniveau og præstation berettigede os til et point. Men jeg er fortrøstningsfuld.

Artiklen fortsætter under billedet.

Den er god nok, Sayouba Mandé snuppede to straffespark mod AaB. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Også i forhold til nedrykningskampen?

- Tja, nu tabte Lyngby også, så det er status quo. Men vi forholder os til, at det er en pulje, hvor alle kan slå alle, og tingene hurtigt kan rykke sig. Vi ved, hvad vi er en del af, men jeg er positiv, selv om vi tager fra Aalborg uden point, sagde Michael Hemmingsen, der kan se frem mod en nøglekamp søndag hjemme mod netop Lyngby.