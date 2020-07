Hvordan brænder han den?

Man forstår stadig ikke helt, hvordan det kunne lade sig gøre.

En ripost lander for fødderne af OB-angriber Issam Jebali, der blot skal trille bolden ind i det tomme mål. Alligevel formår tuneseren at brænde den enorme chance.

Ja, bolden tager måske et lillebitte hop inden afslutningen, men når man får penge for at spille fodbold - og selv hvis man ikke gjorde her - så SKAL sådan en mulighed bare omsættes til scoring.

Jebali selv forstod da heller ikke meget af situationen og tog sig til hovedet sammen med resten af et chokeret Odense Stadion, mens OB-cheftræner Jakob Michelsen kvitterede med at smadre armen ind i egen stol.

SE SUPERLIGA-SÆSONENS STØRSTE AFBRÆNDER I KLIPPET ØVERST

Se den gigantiske chance øverst.

'Superliga-historiens største afbrænder'

På det sociale medie Twitter er flere også strøget til tasterne lettere i chok.



Det der er jo Superliga-historiens største afbrænder — Søren Frederiksen (@sor_frederiksen) July 23, 2020

FCNs Atanga mod Aab eller Patrick Mortensens afbrænder mod FCN er ikke, jeg gentager IKKE længere de største chancer jeg har set blive brændt i årets @Superligaen -Ren magi det lykkes Issam Jebali IKKE at score.. #sldk #obach — Francis Dickoh (@FrancisKSDickoh) July 23, 2020

Hvordan Jebali.....hvordan brænder man en 1000000% chance — anders lynfort (@lynfort77) July 23, 2020

Det er endnu for tidligt at sige, om Jebalis vanvittige afbrænder vil få betydning for OB. De slog Horsens med 3-1 på mål af Max Fenger, Sander Svendsen og Mikkel Hyllegaard. Ayo Okuson scorede for Horsens.

Der er returopgør søndag i Horsens. Den samlede vinder møder på udebane enten FCK eller AGF i én kamp om en Europa League-billet.

Se alle målene fra OB's sejr her:



Det taler de om, når kameraerne slukkes i Superligaen - derbyer mellem FCK og Brøndby fik baghjul. Læs mere her (+)

Ekstra Bladets dommerekspert, Benjamin Leander, er utilfreds med flere fans. Læs mere her (+)

Se også: Horsens fik Fengeren