Ingen garantier efter fadæse

Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen, mener, det lugter af en fyring på Fyn efter fadæsen mod Silkeborg:

SILKEBORG (Ekstra Bladet): OB leverede mandag en gennemført elendig præstation i alle spillets facetter mod Silkeborg IF, der for første gang i sæsonen fik et clean sheet, da man slagtede fynboerne 6-0.

Michael Hemmingsen kender gamet. Det samme gør Jakob Michelsen. Derfor var det et par fattede herrer, der mødte pressen efter 6-0 lussingen mod Silkeborg, der så godt som er rykket ned i 1. division.

Det naturlige spørgsmål er, om Jakob Michelsen skal fortsætte som cheftræner i OB efter en så pinlig, idéforladt og gennemhullet præstation.

- Hvis du spørger mig, om Jakob kan vende tingene sammen med alle os andre, så tror jeg på det. Det var en dårlig kamp mod Silkeborg, men det var én af de dage, hvor alt gik imod os, og det er ikke nogen fair rettesnor, svarede sportsdirektør Michael Hemmingsen.

Jeg spørger, om Jakob Michelsen er cheftræner igen på torsdag?

- Der er ingen garantier i fodbold, men vi er sammen om det her, og det er ikke kun Jakob, der arbejder stenhårdt på at få vendt det her.

0-6 mod rækkens bundprop. En sejr i de 12 seneste kampe. Er det ikke på tide at prøve noget nyt?

- Tjoh, det kan du have ret i, men for mig kan det også være at forsøge at finde en ny måde at komme ind til kampen på torsdag på, sagde Michael Hemmingsen uden at sige særlig meget.

Artiklen fortsætter under billederne.

Billedgalleri 1 af 19 Silkeborg IF mod OB på JYSK Park. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix. 2 af 19 Silkeborg IF mod OB på JYSK Park. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix. 3 af 19 Silkeborg IF mod OB på JYSK Park. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix. 4 af 19 Silkeborg IF mod OB på JYSK Park. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix. 5 af 19 Silkeborg IF mod OB på JYSK Park. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix. 6 af 19 7 af 19 Silkeborg IF mod OB på JYSK Park. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix. 8 af 19 Silkeborg IF mod OB på JYSK Park. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix. 9 af 19 Silkeborg IF mod OB på JYSK Park. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix. 10 af 19 Silkeborg IF mod OB på JYSK Park. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix. 11 af 19 Silkeborg IF mod OB på JYSK Park. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix. 12 af 19 Silkeborg IF mod OB på JYSK Park. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix. 13 af 19 Silkeborg IF mod OB på JYSK Park. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix. 14 af 19 Silkeborg IF mod OB på JYSK Park. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix. 15 af 19 Silkeborg IF mod OB på JYSK Park. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix. 16 af 19 Silkeborg IF mod OB på JYSK Park. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix. 17 af 19 Silkeborg IF mod OB på JYSK Park. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix. 18 af 19 Silkeborg IF mod OB på JYSK Park. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix. 19 af 19 Silkeborg IF mod OB på JYSK Park. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

Jakob Michelsen selv har i hvert fald ikke mistet troen på det fynske fodboldprojekt.

- Det er ikke mit job at evaluere, om jeg er den rette til posten. Jeg har personligt en tro på, vi nok skal vende tingene. Vi er stadig i en favorabel position. Jeg er helt med på, det var en elendig præstation, du må kaste alle negative superlativer efter, men jeg tror 100 procent på mine spillere og egne evner, lød det fra Jakob Michelsen.

Artiklen fortsætter efter billederne.

Hvordan kan du rejse OB-holdet til torsdag efter denne lussing?

- Det bliver ikke noget problem. Spillerne sidder i omklædningen og har udelukkende én ting i hovedet. Denne kamp skal revancheres hurtigst muligt. Nu har vi chancen allerede torsdag.

Men er det virkelig så nemt, når man ser på mandagens præstation?

- Det er den ringeste kamp i min tid som OB-træner. Det er omsonst at stå her og forklare alt det, som gik galt. Det ved spillerne også godt. Det er helt fair, at vi får tæsk for denne præstation, og jeg stiller mig gerne forrest, så I kan tæske løs. Det er fuldt fortjent.

Har du mere at give som OB-træner?

- Jeg har masser at give. Jeg har, som sagt, en tyrkertro på det her hold og projektet, vi er i gang med. Jeg kender mekanismerne i fodbold og forstår 100 procent, du skal spørge, men vi kommer fra to solide indsatser mod AGF og særligt Esbjerg. Så jeg har masser at give OB endnu, lød det fra Jakob Michelsen.

