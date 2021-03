Jakob Michelsen fyret i OB

Jakob Michelsen er færdig som OB-træner.

Ledelsen i den fynske klub har valgt at stoppe samarbejdet efter 0-3 mod Brøndby - godt og vel tre måneder før kontrakten udløber.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

- Vi vil gerne takke Jakob Michelsen for tiden i klubben, hvor det blandt andet er lykkedes at kvalificere os til Mesterskabsspillet i 2018/19-sæsonen. Jakob har været med til at bygge et stort potentiale op, som vi ikke har fået forløst, og det har vi en stor tiltro til, at vi vil kunne gøre med nye øjne og friske idéer, siger sportschef Michael Hemmingsen til OB's hjemmeside, hvor Jakob Michelsen ikke udtaler sig.

Jakob Michelsen er færdig som OB-træner efter nederlaget til Brøndby. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Sportschefen overtager selv tøjlerne sammen med assistenterne i den resterende del af sæsonen.

Michael Hemmingsen, der tidligere har været cheftræner i netop OB, Sønderjyske og Randers, får ansvaret for trænerteamet med titel af manager.

- Et enigt sportsligt udvalg har vurderet, at der skal nye tanker til, for at potentialet i truppen kan forløses til flest mulige point i sæsonens sidste kampe, og vi har derfor opfordret Michael til at sætte sig i spidsen for trænerteamet, siger bestyrelsesformand i Odense Sport & Event, Niels Thorborg.

I begyndelsen af januar meldte OB officielt ud, at Jakob Michelsen ikke ville få forlænget sin kontrakt, der stod til at udløbe til sommer.

Alligevel var det meningen, at han skulle færdiggøre sæsonen, men med nederlaget til Brøndby søndag kan OB ikke længere nå top seks og billetten til mesterskabsslutspillet. Derfor har man nu valgt at opsige samarbejdet før tid.

Det er endnu uvist, hvem der overtager jobbet som OB-træner til sommer.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Jakob Michelsen.

