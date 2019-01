Kåret som Superligaens bedste - forlader klubben snart

Sten Grytebust kom til OB i vinteren 2016, og nordmanden har været en fremragende keeper for fynboerne i nu tre år - for kun en uge siden vandt han Tipsbladets prestigefulde pris Det Gyldne Bur for andet år i træk - en pris, der gives til Superligaens bedste målmand.

For OB handler det nu om at nyde 29-årige Grytebust, så længe man har ham. Til sommer er det nemlig slut.

30. juni har Sten Grytebust kontraktudløb i Ådalen, og fynboerne har opgivet håbet om at forlænge aftalen.

- Det er efterhånden et år siden, at vi tog tilløb til at forlænge kontrakten med Sten, og vi har haft en god dialog med både Sten og hans agent, som har meldt meget klart ud undervejs. Jeg ser det ikke som en mulighed, at vi forlænger med ham, siger Jesper Hansen, der er sportsdirektør i OB, til tipsbladet.dk.

Dermed har Sten Grytebust et halvt år tilbage i OB-målet, men det kan naturligvis også slutte allerede i denne måned, hvis fynboerne vælger at sælge målmanden. Det kommer dog næppe til at ske.

- Vi vil gerne i top seks, og der er også noget økonomi i det for OB, hvis vi gør det. Det skal man holde op imod, at Sten kun har seks måneder tilbage af sin kontrakt, og så er det nok alligevel begrænset, hvad vi kan tjene på ham. Derfor er vi måske bedst tjent med at beholde Sten resten af sæsonen og have en rigtig dygtig målmand, siger Jesper Hansen.

Har gjort en stor forskel

OB-bossen lægger ikke skjul på, at Sten Grytebust har gjort en stor forskel i sin tid i OB.

- Han har vundet Det Gyldne Bur to år i træk, og det fortæller alt om, hvor dygtig en målmand han er. Vi har været rigtig glade for ham, og vi er glade for, at vi som klub også har været med til at flytte ham. Jeg ved også, at Sten har været glad for at være i OB, så alt i alt er det en rigtig positiv historie, lyder det fra sportsdirektøren.

Han er ikke bekymret for fremtiden på målmandsposten, hvor enten Mandé Sayouba eller Oliver Christensen skal tage over fra den kommende sæson.

- Vi indgik en lang aftale med Mandé i sommer, efter vi havde fulgt ham i en længere periode, og det er helt sikkert en dygtig målmand. Vi så også mod Brøndby, at unge Oliver Christensen kan begå sig, så vi skal nok klare os, er jeg sikker på, fastslår Jesper Hansen.

OB er på syvendepladsen i Superligaen.

