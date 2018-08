Kadrii tilbage i OB: Her er prisen

Bashkim Kadrii er tilbage i OB.

Ekstra Bladet kunne allerede fortælle om skiftet fredag morgen, og nu har både FCK og OB bekræftet. Efter fire år som FCK'er tager københavneren Kadrii til OB, som han spillede for mellem 2009 og 2014.

Han har underskrevet en fireårig aftale med fynboerne.

- Vi er rigtig glade for, at han har valgt at komme tilbage til OB, for han har formentlig haft en del muligheder at vælge imellem, siger OB-sportsdirektør Jesper Hansen.

AaB gav tidligere på sommeren Bashkim Kadrii et meget fint tilbud, og Randers FC forsøgte også at tilknytte offensivspilleren, der spillede et stærkt forår i det kornjyske.

Men i sidste ende endte det med OB, og det har formentlig spillet kraftigt ind, at Kadrii derved kan blive boende i København.

Kadrii har skrevet en fireårig aftale med OB. Foto: Odense Boldklub.

Den 27-årige Superliga-profil havde kun kontrakt med FCK frem til nytår og havde ingen udsigt til spilletid.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger betaler OB en mio. kr. for Kadrii.

- Bashkim startede rigtigt stærkt hos os med nogle afgørende mål mod Dnipro og Brøndby. Som bekendt blev han desværre alvorligt skadet og var efterfølgende udlejet nogle gange for at få kamptræning.

- Selvom Bashkim ikke lykkedes med at erobre sin plads tilbage i FCK, så er han fortsat en rigtig dygtig spiller, som har været professionel og dedikeret gennem sin tid i klubben, siger Ståle Solbakken, der udover en million kr. i transfer kan glæde sig over, at han sparer næsten det samme i lønudgifter med Kadriis OB-skifte.

- I FCK er konkurrencen bare benhård, og klubben havde fundet andre til mine positioner, da jeg var klar igen, hvilket er helt fair. Jeg har haft fede oplevelser med FCK, men nu glæder jeg mig meget til at komme tilbage til OB og spille en masse fodbold, siger Bashkim Kadrii.

