Kæresten smutter: Rykker han også?

Tess Westers farvel til Odense Håndbold kan få hendes kæreste, Mart Lieder, til at forlade fodboldklubben OB et år før kontraktudløb

OB skal måske til at lede efter et nyt våben til at supplere angrebet.

Fynboernes hollandske gardering i front Mat Lieder kan meget vel være på vej væk.

Kæresten, den hollandske håndboldmålmand Tess Wester, har nemlig meddelt Odense Håndbold, at hun ikke fortsætter i klubben.

Keeperen har ikke meddelt, hvor hun fortsætter, og dermed går spekulationerne også i OB. Angriberen har først kontaktudløb næste sommer.

- Efter tre år i Odense er det tid til et nyt eventyr. Jeg har derfor besluttet, at jeg ikke bliver i Odense efter denne sæson. Jeg vil gerne takke alle omkring klubben og fans, men mest af alt pigerne, som jeg har spillet med de sidste tre år. Jeg håber, vi kan gøre denne sæson til en sæson, vi aldrig vil glemme, lyder det fra Lieders kæreste i en pressemeddelelse fra Odense Håndbold.

Mart Lieder har kun spillet tre kampe for OB i denne sæson. Det meste af efteråret var han på skadelisten - og han fik en smule spilletid i de tre sidste kampe inden juleferien - uden at score.

Inden spillede han med noget større succes i SønderjyskE. Her havde han bedre gang i målstøvlerne. Den hollandske angriber optrådte for Aarau og FC Eindhoven, inden kursen blev sat mod Danmark.

Mart Lieder tilhørsforhold til OB kan omvendt også betyde, at verdensmester Tess Westers næste udfordring ligger i en anden dansk topklub.

Mart Lieder har ikke indfriet forventningerne i OB. Foto: Kent Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det hollandske powerpar er langt fra det første af sin slags, der tager på ophold i Danmark.

Verdensstjernen Rafael van der Vaart var forbi FC Midtjylland og Esbjerg, mens hans bedre halvdel, Estavana Polman, spillede håndbold for Esbjerg. Han har stoppet karrieren, og Polman spiller stadig for vestjyderne.

I øvrigt har Polman og Lieder tidligere dannet par. Han har åbenbart smag for håndboldspillere.

Rafael van der Vaart spillede seriefodbold efter han stoppede i Esbjerg - se billederne her.

Estavana Polman har tidligere været kæreste med Mart Lieder. Nu danner hun par med Rafael van der Vaart. Foto: Lars Poulsen

