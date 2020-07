Kent om teenage-kamp: Mange betaler for det her

Silkeborgs træner, Kent Nielsen, forstår OB’s grunde til at stille med et ynglingehold – men han ville ikke selv have gjort det

ODENSE (Ekstra Bladet): De startede med syv, men så gik Janus Drachmann hurtigt i stykker, og der var otte. I pausen blev de til ni – og den sidste halve time spillede OB med ti teenagere.

Og Troels Kløve.

Det handlede naturligvis om at fordele ressourcerne på et hold, der også lige fik høvlet tre karantæner af efter strategisk indhøstede advarsler i Haderslev i lørdags – for allerede på lørdag skal OB til Randers og den første ’semifinale’ om retten til at udfordre ligaens treer om Europa-billetter.

Hvad synes du om, at modstanderne stiller med et ynglingehold?

- Nu spørger du én, der er rykket ned, så jeg har jo rigeligt at gøre med mit eget hold, haha. Der kan være nogle gode grunde til det – men der er lige så mange grunde til, at man IKKE skal gøre det.

Hvad er de gode grunde?

- At man et eller andet sted sparer spillere, undgår karantæner – den slags.

En del betaler for det her

Men du har en moralsk anfægtelse?

- De andre gode grunde er jo, at der faktisk er en hel del, der betaler for det her. Vi har selv haft den indgang, at vi synes, vi har en moralsk forpligtelse til at stille så stærkt et hold som muligt, selv om vi var rykket ned. Men det er, hvad vi tænker. Hvad andre klubber gør, skal jeg ikke blande mig i.

Du ville ikke have gjort det?

- Den er lidt speciel, fordi kampen hverken har betydning for dem, os eller nogen andre.

Jakob Michelsen sendte yngligeholdet på banen - lørdag spiller OB i Randers i jagten på Europa. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

OB’s cheftræner, Jakob Michelsen, så en anelse betænkelig ud ved 0-2:

- Vi må rose spillerne for at løfte sig efter pausen, for i første halvleg var der stor forskel på holdene.

Andre sparer også spillere

Hvad var dine overvejelser i forhold til den trup, du udtog?

- Jamen, vi har givet os selv rettigheden til at dosere kræfterne ved at vinde puljen i relativt sikker stil. Vi har trukket store veksler på få spillere, og med tre i karantæne, to i farezonen og fem-seks skader og med en kamp allerede lørdag, så var det rimeligt klart, vi skulle spare, fordi Silkeborg heller ikke havde noget at spille for.

Du kan sige, at kampen ikke betød noget for nogen?

- Ja, og derfor stilede vi af respekt for turneringen også et stærkt hold i lørdags i Haderslev, fordi der havde kampen betydning. I dag kunne ingen ændre deres placering.

- Vi skal stille det hold, der er bedst for OB på lang sigt, og jeg har da også noteret, at mine kolleger også har sparet spillere – og at Randers’ startopstilling i dag nok heller ikke er helt identisk med den, vi ser på lørdag…