Kræftramte Lars Høgh: Jeg føler mig taknemmelig

En trist nyhed ramte fodbolddanmark, da Lars Høgh i sommer blev diagnosticeret med kræft i bugspytkirtlen. Foran ventede en omfattende operation og et langt forløb med kemoterapi.

I august udtalte OB-legenden, at han statistisk set kun havde to procents chance for at overleve inden for de første fem år.

Men syv måneder inde i sygdomsforløbet har Lars Høgh nu gjort store fremskridt, og startede i januar i sit job som målmandscoach i Brøndby IF, to måneder før forventet.

Troen på, at han kommer til at vinde kampen mod sygdommen, har hele tiden været der.

- Jeg føler mig meget taknemmelig, for jeg har aldrig i forløbet været bange for at dø.

- Troen på, at jeg nok skal blive rask, har derfor været stor. Den tro har hele tiden været til stede, og det tror jeg er en evne, man oplever, når man først står i situationen, siger Lars Høgh til B.T.

Keeperlegenden har overhalet den tidsplan, der blev lagt for ham i starten af sygdomsforløbet.

Det havde han ikke troet, at han ville være.



- Jeg er egentlig dér, hvor man næsten ikke turde håbe på at være, da jeg fik den første besked fra lægerne. Det er gået langt over forventningen, siger Lars Høgh.

Svært for familien

Lars Høgh har i løbet af de seneste måneder modtaget massiv støtte fra omverdenen. Hans tidligere klub OB's fans viste blandt andre deres medfølelse med et banner.

På banneret stod der 'Vi kæmper kamp 818 med dig', som en hyldest til klubbens kamprekordholder og anfører gennem mange år.

Den tidligere landsholdsspiller er glad for den kærlige støtte, men det er dog alligevel støtten fra familien, der har betydet mest.

Høgh har måtte være der for sin familie, som de har været der for ham.

- Når du ikke har angsten for at dø, har du et andet overskud. I den forbindelse har jeg kunnet se, hvor hårdt det har været for min kone, min søn og min datter. Derfor har jeg også haft overskuddet til at være sammen med dem.

- Det har jo også været hårdt for dem, for de vidste jo ikke, om jeg ville dø. Vi har da også snakket om det hele, hvilket er lettere nu, fordi fremtidsudsigterne er blevet meget bedre, siger Lars Høgh.



Lars Høgh nåede i sin spillerkarriere otte landskampe og hele 817 kampe for Odense Boldklub.



Se også: Store United-problemer før nøglekampe

Se også: Stjerner står til skideballe: Fik særligt besøg inden CL-brag