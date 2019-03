Lå sidst i Superligaen: Derfor er der kæmpe OBtur nu

- Der skal flere point til, før vi er sikker på top-6, siger Jakob Michelsen, der er tilfreds med den vilje og indstilling spillerne har vist over en lang periode

Det lugter igen lidt af topfodbold på Fyn. Oven på en sæsonstart, hvor OB med blot tre point efter seks kampe lå sidst, er skuden i sandhed vendt.

Jakob Michelsen har skabt et mandskab, der nu står på tærsklen til for første gang i otte år at lande i top-6.

Ikke siden 2011 har de indfriet drømmene om at spille med i den sjove ende af tabellen.

Stabilt niveau

Fodboldglæden og troen på det fynske fodboldflagskib i et mesterskabsslutspil er lige pludselig det mest realistiske scenarie.

Fynboerne er meget tæt på målet. Efter tre sejre i træk skal der måske kun bruges ét enkelt point i de sidste to kampe i grundspillet mod AGF og Randers for at nå målet om en plads i drømmeland.

- Der skal flere point til, før vi er i mesterskabsslutspillet, forsikrer Jakob Michelsen, der har haft spillerne på en fantastisk rejse hen over efteråret og i starten af forårssæsonen.

- Vi ramte et stabilt niveau hen over efteråret. Spillerne blev komfortable med den måde, vi ville spille på. De fik selvtillid og vindergenet. Det har betydet meget, mener den succesfulde OB-træner.

Der kom et lille tilbageslag i forårspremieren efter 1-6 mod FCK i Parken. Men siden er Vejle, Horsens og senest Brøndby besejret. Læg dertil, at OB samtidig har kvalificeret sig til pokalsemifinalen.

Svært at være utilfreds

- Den måde vi kom igen efter nederlaget i Parken viser noget om moral, vilje og en fantastisk indstilling hos spillerne.

- Lige nu er det lidt svært at være utilfreds, siger OB-træneren med et skævt smil på læben.

Han kan se tilbage på en storslået indsats mod Brøndby, der kun dominerede i begyndelsen af de to halvlege.

- Vi ved, at der er god plads, når du får spillet dig ud af Brøndbys første pres. Vi var i kontrol i stole dele af kampen og skabte mange chancer mod Brøndby, siger OB-træneren, der er imponeret over spillerne mentalitet.

- Mine spillere skal have ros for at tro på tingene. Vi har vist, vi rider videre på den bølge, vi startede i efteråret, forklarer han.

Jakob Michelsen skiftede i efteråret til et tre mandsforsvar, hvor Jeppe Tverskov har udviklet sig til en stor lederfigur, lige som Bashkim Kadrii har givet fynboernes angrebsspil en ny dimension. Den lille, tætte angriber er ikke kun hurtig, men også en spiller der kan true modstandernes bagrum, når de står højt på banen.

- Bashkim er en ledertype, og hans vindermentalitet har været vigtig at få ind i truppen. Det er stærkt, når man som ham, er blevet kasseret i FCK, siger Jakob Michelsen, der også uddeler roser til Jeppe Tverskov.

- Han har været god for os og har løftet sit niveau i forhold til for ét år siden, hvor han røg på bænken. Han tager nu enormt ansvar på vores hold, mener han.

Se også: Brøndby banket i Odense: Nu er de under stort pres

Se også: Brøndby i krise: De virker sårede