Lægger sig fladt ned: - Dybt pinligt

Siden årtusindskiftet har lavpunktet i en sæson af Superligaen for OB været otte sejre, men i indeværende sæson er det indtil videre kun blevet til fire.

Senest lykkedes det heller ikke at hente tre point, da holdet tabte 0-2 mod Vejle i Nørreskoven.

Assistenttræner Søren Krogh kalder det både pinligt og skuffende, at man ikke har været i stand til at hive flere sejre hjem.

- Det er meget bekymrende, og det er dybt, dybt pinligt og skuffende. Vi lægger os alle sammen fladt ned, og så må jeg jo bare sige, at vi ikke er i nærheden af at være der, hvor vi gerne vil være.

- Vi mangler kynisme i vores beslutninger. Det handler om, at vi skal være omhyggelige sammen og have de rigtige afstande i holdet, så vi undgår, at der er spillere, der ikke løber med hjem. Vi skal gøre tingene færdige og se truslen, før den kommer, siger Søren Krogh.

Selv om fynboerne befinder sig i en svær tid, er det vigtigste for assistenttræneren, at spillerne ikke hænger sig i, hvordan OB har præsteret i fortiden. I stedet handler det om at se fremad og acceptere den situation, klubben står i.

- Vi vil gerne træde lidt ud af, hvad OB engang var. Vi er nødt til at leve i nuet, hvor vi er i nedrykningsfare, og den situation må vi acceptere. Vi må tage de tæsk, det medfører, og stå sammen om det. Vi kan ikke gøre andet, for det er fortjent, at vi ikke vinder og ikke får nogen ros, siger Søren Krogh.

OB tabte søndag til Vejle. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Angriberen Max Fenger er enig i Søren Kroghs udlægning af situationen i klubben. Han tilføjer desuden, at han på ingen måde føler, at holdet formår at spille sammen.

- Det er pinligt, det, vi leverer. Jeg ved ikke, hvad vi tænker på. Vi har en gameplan, men vi følger den slet ikke. Vi vil ikke det samme, og på sådan en bane her skal vi bare fremad i stedet for at prøve at spille så meget, siger Max Fenger.

Han erkender, at holdets sæson på ingen måde har været god nok, og at situationen på ingen måde er tilfredsstillende, hvorfor holdet skal begynde at 'tage sig sammen'.

- Vi skal se os selv i spejlet nu, for vi kan ikke være det her bekendt. Hverken over for klubben, fansene eller os selv.

- Det er sindssygt bekymrende. Samtidig skal vi også se fremad, og vi bliver nødt til at få nogle point. Vi kan ikke gå og hænge med hovederne. Vi bliver nødt til at skyde brystet frem, og så skal vi til at tage os sammen, siger Max Fenger.

OB indtager niendepladsen i Superligaen med 21 point. Nederlaget til Vejle i søndagens opgør betyder samtidig, at holdet nu kun har 5 point ned til nedrykningsstregen.

