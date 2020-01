Lægger sig fladt ned efter brøler: Ville bare være sjov

OB's presseafdeling fik ørerne i maskinen efter et fejlslagent forsøg på at være morsomme i præsentationen af klubbens nyindkøb

OB kunne ikke få armene ned mandag, efter det blev officielt, at klubben tilføjede hollandske Mart Lieder til holdlisten.

Måske var det i kådhed over underskriften fra SønderjyskE-angriberen med det tyskklingende efternavn, at man i presseafdelingen ikke kunne afholde sig fra lige at fejre det med en reference tyske 80'er-hit '99 Luftballons' 00:15 natten til tirsdag. Med den tyske betydning af spillerens efternavn taget i betragtning var det tilsyneladende for svært at lade være.

Singen Sie ein Lied für Ihn! Vi har sikret os Mart Lieder transferfrit på en toårig kontrakt fra 1. juli, og han glæder sig til at komme til Odense https://t.co/LDv46CqHw2#stribetforlivet #obdk #VelkommenMart pic.twitter.com/BCPBV3cYqh — Odense Boldklub (@Odense_Boldklub) January 6, 2020

Tweetet fik dog en hård medfart. Udover at den euforiske reaktion på selve nyindkøbet udeblev, så ikke mange ud til at more sig over, at man markerede det med et tysk ordspil på den hollandske angribers navn.

- Mon OB’s SoMe-mand ved, at man ikke taler tysk i Holland? spørger en Twitter-bruger for eksempelvis i en kommentar, mens også tre hollandske brugere er ude med riven over, at den nye klub lader til ikke helt at have styr på nationaliteterne.

Derfor var der da også en snert af moralske tømmermænd at fornemme hos OB's pressechefs tirsdag morgen.

- Ja, det var mig, der lagde det op. Jeg ville bare lave lidt sjov! Med et lille ordspil. Og det kan da godt være, det var lidt kikset, og folk har kommenteret på det. Og det er da også helt i orden, indrømmer pressechef Thomas Bansø, der i øvrigt nægter på noget tidspunkt at have været i tvivl om, hvorvidt Mart Lieder rent faktisk var tysk eller hollandsk.

En præsentation af Mart Lieder på Twitter har fået stor opmærksomhed. Foto: Lars Poulsen

- Jeg ved udmærket godt, at han er hollænder. Men det var bare et forsøg på at være lidt kæk. Jeg tænkte, jeg måske kunne lave lidt sjov med det med Lied og Lieder, fordi Lied er sang på tysk! Når folk så reagerer, som de gør, så må jeg jo nok erkende, at det ikke var så sjovt alligevel. Og så skulle jeg måske bare have tænkt noget andet, fortsætter han gennem et lille grin.

'Singen Sie ein Lied für Ihn? Hvorfor er det på tysk?' spørger en undrende hollandsk Twitter-bruger, og 'Stærkt arbejde ikke at kende jeres fremtidige spillers rødder.' lyder det fra en anden. Hollandske fans af Lieder har ikke klappet i hænderne over ordspillet og associationen med den store nabo i øst. I Holland har man siden 2. Verdenskrig i særlig høj grad haft en del antipati over for Tyskland, og måske derfor er folk hurtige til at blive mugne, så snart de frygter at blive forvekslet med tyskere.

Under alle omstændigheder er det positive i det, at Bansø er blevet klogere på, hvad der er god satire, og hvad der er uden for skiven. Og så kan det selvfølgelig heller ikke helt overskygge den begejstring, der fortsat er over at have skrevet under med den 188 centimeter høje hollænder, som står noteret for seks ligamål i indeværende sæson.

- Sådan er det. En gang i mellem rammer man inden for skiven, en gang i mellem rammer man uden for skiven. Så ved vi til en anden gang, at vi ikke skal være så kække og holde os til nationaliteten. Når det så er sagt, så er vi super glade for, at Mart Lieder er kommet til OB! siger Thomas Bansø.

Mart Lieder er en af flere tilføjelser til den fynske offensiv forud for forårssæsonen.

Også Hobro-kantspilleren Emmanuel Sabbi rykker til H.C. Andersens fødeby i dette transfervindue. Denne gang var OB mere forsigtige med præsentationen på de sociale medier.

Vi skal nok spare jer for kække ordspil og sange på tysk Vi er bare glade for at kunne fortælle, at Emmanuel Sabbi er ny OB-spiller til sommer

Send ham en hilsen og glæd jer til at se ham i Stribet https://t.co/my8EJVGvGN#stribetforlivet #obdk #VelkommenSabbi pic.twitter.com/r57Prw58mt — Odense Boldklub (@Odense_Boldklub) January 7, 2020

29-årige Mart Lieder har en fortid i flere Æresdivisions-klubber, hvor han dog aldrig for alvor slog til. I 2015 kom han til den schweiziske liga og den tysktalende by Aarau, hvor målene heller ikke for alvor haglede ind, inden der kom gang i målscoringen for FC Eindhoven i den næstbedste hollandske række året efter. Han har spillet i SønderjyskE siden sommeren 2018.

Se også: Landsholdshelt bliver manager

Superliga-træner giver klar EM-besked til Åge

Superligaens bedste og værste vinterhandler

Årtiets lækreste fodboldfans