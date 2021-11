Langer ud efter OB: - Fik ikke så meget som en SMS

Der er ingen tvivl om, at Lars Høgh og Odense Boldklub uløseligt hænger sammen og vil gøre det for altid i dansk fodboldhistorie.

817 førsteholdskampe for fynboerne siger alt.

Men i sin nye selvbiografi 'Der er antal på alt', der udkommer onsdag 17. november, fortæller Lars Høgh også om de nedture, der har været i hjerteklubben. Særligt efter støvlerne blev lagt på hylden.

En vaskeægte klublegende. Her efter miraklet i Madrid sammen med Morten Bisgaard (tv). Foto: Rune Kim/Ritzau Scanpix

Her lovpriser Lars Høgh bl.a. Brøndbys ageren, da det kom frem, at målmandslegenden var ramt af kræft. Her blev han mødt af handling, tryghed, hilsner, gavekurve og så videre. Noget, som han aldrig blev mødt af i OB.

- Det udtrykker et fantastisk fællesskab og en sammenhæng på kryds og tværs igennem klubben. Sådan nogle værdier er som bekendt svære at bygge op, men relativt enkle at ødelægge, og det er måske den korte udgave af OB’s nyere historie, hvis man skal være lidt hård, skriver Lars Høgh og fortsætter.

- OB’s fans var der i den grad også med bannere og hilsner, men jeg måtte bare konstatere, at jeg ikke hørte et ord fra klubben. Igennem hele perioden efter offentliggørelsen af min diagnose, hvor det strømmede ind med de sødeste tilkendegivelser fra nær og fjern og hilsner i tusindvis, fik jeg ikke så meget som en sms fra min gamle klub.

OB-fansene har altid elsket Lars Høgh. Følelsen er gengældt. Foto: Rasmus Baaner/Ritzau Scanpix

- Det var ikke, fordi jeg lå og savnede den og kun kunne fokusere på det, jeg ikke fik, fremfor alt det gode, jeg fik. Slet ikke. Men jeg kunne ikke undgå at bemærke det, skriver Lars Høgh.

OB-legenden fortæller videre, at han trods alt er taknemmelig for det kunstværk, en mur malet med graffitti, der er sat op bag Richard Møller Nielsen-tribunen til ære for Lars Høgh.

Men...

- Tanken er rigtig god, og det er tydeligvis noget, som Jack (Jørgensen, kommerciel direktør i OB, red.) står bag. Han er meget opmærksom på, at klubben skal prøve at få sin historie med sig, og selvom han har kæmpet den kamp meget alene, kan jeg bestemt kun have respekt for det.

- I alt for mange år har det virket, som om OB har været helt ligeglad med sin fortid. Som om traditioner ikke betød noget i en traditionsklub, skriver Lars Høgh og slutter.

- Hvad OB angår, krydser jeg fingre for, at det går den rigtige vej, og jeg tillader mig også at tro på det.

Lars Høghs 'Der er antal på alt' udkommer på Lindhardt og Ringhof den 17. november. Bogen er skrevet i samarbejde med Jakob Kvist.

