Lavede abe-lyde under fodboldkamp: Vi kan ikke finde dem

AGF's U19-træner, Fatah Abdirahman, skrev for en uge siden på sin Facebook om en oplevelse i Odense, hvor AGF-hold havde spillet ungdomskampe mod OB.

Her kunne han berette, at der var racistiske ytringer rettet mod nogle af AGF's spillere. Fynboerne er dog også af den mening, at man er blevet 'hængt ud i pressen'.

OB har først villet undersøge sagen, før man ville udtale sig, men nu er fynboerne kommet til bunds og bekræfter på sin hjemmeside, at to AGF-spillere i en ungdomskamp var udsat for racistiske ytringer.

Ytringerne kom i lørdags, hvor ungdomshold fra OB og AGF mødtes i Ådalen. Klokken 15 spillede U16-holdene, og det var her, der ifølge OB var racistiske ytringer.

- Vi vil gerne fra klubbens side understrege, at vi tager stærkt afstand fra de to tilfælde med kommentarer rettet mod AGF's U15-spillere. Det er ikke foreneligt med de værdier, man har i OB. Her vægter man stor respekt for alle uanset etnicitet, religion eller seksualitet, skriver klubben på sin hjemmeside og forklarer:

- Det er enkeltpersoner, der er kommet med disse ytringer, og det har ikke været muligt at identificere dem. Vi er rigtigt ærgerlige over, at disse personer har taget al fokus og ødelagt et ellers fremragende initiativ med stemningsskabende fans til vores ungdomskampe i Ådalen.

Klubben mener dog også, at den og fans af OB er 'blevet hængt ud i pressen'.

- Der har fra en AGF-træners side været anklager om, at der skulle være råbt abelyde efter en AGF-spiller under U19-kampen. Dette har OB ikke kunnet finde belæg for, og vi er meget kede, at klubben og ikke mindst vores fans på den måde er blevet hængt ud i pressen og på sociale medier.

Til sidst lyder det fra OB.

- Vi undskylder på klubbens vegne overfor de ramte AGF-spillere.

