Makværk i Odense

ODENSE (Ekstra Bladet): OB benyttede muligheden for at markere 25-året for 'Miraklet i Madrid' med et brag op til aftenens kamp mod AaB.

Navneopråb til samtlige legender på OB-holdet fra den legendariske aften på Estadio Santiago Bernabeu - også klublæge Christen Villberg.

Og et hjemmehold iklædt den historiske gule og sorte kampdragt til minde om den historiske aften, hvor OB's legender stjal overskrifter verden over med den sensationelle 2-0 sejr.

Et kvart århundrede senere blev der til gengæld ikke skrevet mange linjer mere i de fynske historiebøger.

Al underholdningen var i realiteten ordnet med minderne om Lars Høghs mirakler og målene fra Ulrik Pedersen og Morten Bisgaard. Alt sammen overstået inden dommer Mikkel Redder fløjtede op.

Både OB og AaB bejler til en plads i top seks - og dermed mesterskabsslutspillet. Kampen i Odense viste ikke noget om holdenes berettigelse i toppen. På en tung bane på et vindblæst stadion i Odense-forstaden Bolbro kunne det imidlertid konstateres, at de to mandskaber er meget lige i det, der må arkiveres under 'Makværket i Bolbro.'.

OB var det mindst dårlige mandskab før pausen, hvor det var meget sigende for kampen, at midtbaneslideren Janus Drachmann kom tættest på scoring, da han huggede kuglen på underkanten af overliggeren kort før pausen.

AaB var statister i modvinden, men kunne havde taget føringen lige inden pausen, da Frederik Børsting ramte ydersiden af stolpen.

Vinden var en betydelig faktor i kampen, og det betød, at AaB kom langt bedre med i kampen i de sidste 45 minutter. På det svære underlag mistede Lucas Andersen lige den afgørende speed, Iver Fossum var usynlig gennem det meste af kampen, lige som Patrick Olsen ikke viste meget.

For OB endte anden halvleg med at blive en fight for at undgå det fjerde nederlag i træk.

Det lykkedes takket være en kærkommen nullert, efter en anden halvleg hvor fynboerne havde færre afslutninger end de havde den mirakuløse aften i Madrid for 25 år siden.

