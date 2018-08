Medie: Kriseramte OB henter udenlandsk forstærkning

OB vil have to nye spillere til klubben inden transferdeadline.

Den ene kan meget vel komme fra Holland.

Ifølge RTV er OB tæt på at kunne præsentere den 30-årige midtstopper Ramon Leeuwin, der skifter fra FC Utrecht. Forsvarsspilleren har spillet lige under 200 kampe i Æresdivision, så det er en spiller med masser af rutine, der nu meldes på vej til Fyn.

FC Utrechts direktør bekræfter, at Ramon Leeuwin er tæt på et klubskifte.

- Vi er enige med en udenlandsk klub, men i øjeblikket kan jeg ikke sige hvilken, fastslår Jordy Zuidam over for RTV Utrecht.

Ramon Leeuwin spillede 90 minutter for FC Utrecht i sæsonpremieren mod PSV Eindhoven for en uge siden, men han var ikke mod mod PEC Zwolle i går. Forsvarsspilleren har tidligere tørnet ud for blandt andre ADO Den Haag og Cambuur.

I 2016 scorede han i den hollandske pokalfinale, som FC Utrecht dog tabte 1-2 til Feyenoord.

Hvad skal OB gøre for at rette op på den dårlige sæsonstart? Få svaret på det og få status på den foreløbige Superliga-sæson her (Producer: Martin Lorentsen)

